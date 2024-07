La plaza Carlos María de Alvear fue el escenario de una emotiva celebración patriótica. Autoridades locales, encabezadas por el intendente Alejandro Molero, se hicieron presentes para honrar este importante día en la historia nacional.

El cálido acto contó con la participación destacada del Secretario de Desarrollo Hugo Molina, quien asumió el rol de único orador y transmitió mensajes de unidad, libertad y compromiso cívico ante los presentes. El discurso resonó entre los presentes, recordando los valores que dieron origen a nuestra independencia y llamando a mantener viva la llama de la soberanía y la autonomía.

El funcionario Municipal conmemoró los 208 años de la declaración de la Independencia de Argentina en 1816 y destacó como importante recordar que la libertad y la independencia no son estáticas, sino que requieren un compromiso continuo de todos los ciudadanos para mantener y fortalecer la democracia.

“Hoy como cada mes de julio festejamos los derechos, la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, de administrar nuestros recursos, de abrir las puertas a los hermanos de otras naciones, de participar en las decisiones de nuestra comunidad. No debemos olvidarnos de las responsabilidades que tenemos como pueblo independiente. La libertad no es algo estático, rígido, cristalizado, que se consigue de una vez y para siempre. Todos nosotros, todos los hombres y las mujeres que conformamos nuestra Nación, tenemos la obligación de renovar, reproducir y reforzar cada día el compromiso con la suma de libertades en la democracia en la que vivimos hoy”, dijo Molina.

El Secretario sostuvo que se debe reflexionar sobre cómo mejorar nuestra sociedad y acercarnos a una verdadera libertad, valorando nuestros logros y trabajando juntos para un futuro mejor.

“Mientras haya desigualdad, mientras exista la exclusión y la injusticia, la libertad no será completa, porque nadie es absolutamente independiente si no cuenta con lo más fundamental, el techo, el alimento, la salud y la educación. Y es por eso que las responsabilidades, las obligaciones que tenemos como individuos libres no caducan, no se acaban, no terminaron en 1.816 ni terminarán nunca. Es preciso que en esta fecha nos impongamos una reflexión acerca de cuáles son las cosas que podrían mejorar nuestra democracia, hacer crecer nuestra independencia y acercarnos a una verdadera libertad. Si anhelamos ser libres, debemos fomentar nuestra autoestima como pueblo, sin caer en la soberbia. Se trata de valorar nuestros logros y estar abiertos al progreso, a la superación y al aprendizaje. El trabajo sostenido y el esfuerzo en la persecución de las metas puede convertir los sueños en algo concreto”, concluyó.

La mañana también se vio enriquecida con la presentación del ballet municipal, que deleitó a los asistentes con su destreza y gracia en cada movimiento. La danza fue un homenaje artístico a nuestra identidad cultural y a la diversidad que nos caracteriza como pueblo.

Al culminar el acto protocolar, se compartió un momento de camaradería y sabor al servir chocolate caliente y tortas fritas, tradicionales delicias que reconfortaron los corazones en esta jornada especial.

El evento por el Día de la Independencia en la plaza principal Carlos María fue un verdadero tributo a nuestra historia, nuestras raíces y nuestro compromiso con un futuro lleno de esperanza y unidad.

“Que esta celebración nos recuerde siempre el valor de nuestra libertad y la importancia de trabajar juntos por un país más justo y próspero».