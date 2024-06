Este lunes, la reserva El Trapal fue testigo de la emocionante segunda fecha del campeonato alvearense de Mountain Bike, que atrajo a más de 200 participantes, tanto niños como adultos.

El notable aumento en la cantidad de participantes en comparación con la primera competencia es un claro indicador del creciente interés en este deporte en la región, sobre todo en edades más tempranas.

Desde la Dirección de Deportes aseguraron que es alentador ver que los objetivos del campeonato se están cumpliendo, ya que se ha logrado una participación diversa que incluye a familias y diferentes generaciones. Este ambiente inclusivo y participativo demuestra el impacto positivo que esta disciplina está teniendo en la comunidad alvearense.

“La competencia de ciclismo transcurrió con normalidad, con más de 200 participantes entre niños y adultos. Hubo un aumento en la cantidad de participantes en comparación con la primera competencia, sobre todo en edad temprana ya que de 23 niños de la primera pasamos a 50 en esta competencia”, dijo Alberto Gómez, a cargo de la Dirección de Deportes

“Para él los objetivos del campeonato se están cumpliendo, ya que se ha logrado una participación diversa que incluye a familias y diferentes generaciones y también muchos corredores de elite”, agregó.

La próxima prueba promete seguir esta exitosa tendencia, ya que se llevará a cabo en Alvear Oeste el próximo mes de julio, en un circuito rural que sin duda ofrecerá nuevos desafíos a los intrépidos competidores.

Matías González, ganó en la Elite

El Corredor de Bike Pro se quedó con competencia en la categoría Elite, el corredor hizo un tiempo de 1:45 minutos en las seis vueltas del circuito que se preparó en la reserva el Trapal.

Para el corredor fue un buen tiempo teniendo en cuenta que cada vuelta tiene aproximadamente 9 kilómetros.

También comentó que fue una muy buena carrera, “muy linda y bien organizada, con un circuito que cumplía con todas las prestaciones”.

Destacó que la competencia fue muy sufrida, con un total de 6 vueltas que duraron aproximadamente una hora y 45 minutos.

Matías González comentó que pertenece a un equipo de amigos apasionados por la bici, que entrenan y compiten juntos. Su categoría fue elite de 23 a 29 años. Agradeció a la organización y destacó el crecimiento y la popularidad del deporte en la zona.

La familia “biker” presente en el Trapal

Durante la jornada además de los conocidos deportistas también se observaron familias de diferentes edades que han adoptado este deporte.

José Arenas, integrante del ya reconocido grupo “gordo bikers” participó de la competencia junto a sus tres hijas y su suegro José Bustos.

“A través de un grupo que hemos armado, “los gordos bikers”, hemos integrado primordialmente la familia. Todo arrancó un grupo de tres cuatro personas y como que nos sentimos un poco fuera de estado así que entramos a andar en bicicleta y de ahí se empezó a sumar mucha gente y ahora somos más de 50 personas en el grupo”, explicó.

Seguido explicó que corrió junto a sus tres hijas: “estamos participando de este campeonato y yo traigo a mis niñas para que puedan participar, tienen 5, 8 y 10 años y también está mi suegro que es uno de los más grandes del grupo, todo eso hermoso y los disfrutamos en familia”.

Julio, por su parte, opinó que el deporte, además de ser bueno para la salud, es una forma de vida. “Son tres generaciones que estamos acá, ya esto lo he hecho de grande he pedaleado siempre pero nunca competí. Es un mensaje para que la gente que se quiera sumar…que no importa la edad”.

Amparo de 8 años también habló y se mostró muy feliz de competir con su padre y abuelo, “yo empecé cuando mi papá y los demás se empezaron a juntar. Primero dábamos una vuelta a la manzana y hoy competimos en El Trapal”, culminó.