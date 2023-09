En el resto de combustibles no hay inconvenientes hasta el momento.

“A nosotros no nos están enviando la cantidad de gasoil que necesitamos ni respetan las cantidades de gasoil que se vendían en el departamento”, expresó Alejandro Viñolo de la firma Ruta 188. Se trata de Gasoil Ultra, el cual tiene producción nacional pero también se debe importar por el alto consumo.

Viñolo señaló que “se desconoce hasta cuando se podría extender esta situación”, además subrayó que “no hay respuestas porque no tenemos gran alcance a quienes toman las decisiones”.

El empresario también se refirió a los altos precios de los combustibles en General Alvear. “Desde hace varios tenemos un precio diferencial superior al resto de la provincia. No sabemos a qué se debe, pero sin dudas tiene un gran impacto en una economía tan golpeada como la nuestra”. Ante esto, aclaró que “los precios los coloca YPF, también manejan la distribución del combustible” y agregó “desde las estaciones de servicio no tenemos ninguna información previa, por lo tanto no podemos intervenir”.

Por último, Alejandro Viñolo remarcó que el combustible que llega a General Alvear viene desde la Refinería de Luján de Cuyo, uno de los tres complejos industriales con los que cuenta YPF.