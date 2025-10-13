Una situación de confusión y alarma se desató en la comunidad educativa de General Alvear luego de que un posteo en una cuenta de Instagram responsabilizara erróneamente a alumnos de la Escuela Técnica 4-113 Ing. Jorge Barraquero por un repudiable hecho ocurrido en un viaje de egresados en Bariloche, protagonizado por un estudiante de Córdoba.

El escándalo original, ampliamente difundido por medios nacionales, involucra a un alumno de la escuela IPET 267 de Bell Ville, Córdoba, quien asistió a una fiesta de egresados en Bariloche con un disfraz que emulaba a una víctima de abuso sexual. La vestimenta, que incluía manchas que simulaban sangre y la palabra «violada» escrita en la espalda, generó un fuerte repudio social y llevó a la intervención de las autoridades educativas en la provincia de Córdoba.

Falsa acusación

La preocupación en General Alvear surgió a partir de una publicación en una cuenta de Instagram que, de manera equivocada, asoció el polémico disfraz con alumnos de la Escuela Técnica 4-113.

Una madre de un estudiante de la institución alvearense se comunicó con FM VIÑAS para alertar sobre la situación y desmentir la información. La madre compartió capturas de pantalla del posteo y aportó datos cruciales que demuestran el error: «Acá empezó con esta mujer que respondió a una foto reciente de esta mañana de los chicos con la preceptora», explicó, refiriéndose a una imagen que fue usada para la acusación.

Lo más determinante, según la madre, es la situación de viaje de los alumnos alvearenses: «Encima los chicos que lo hicieron [el disfraz] fue en Bariloche y los chicos recién viajan este domingo a otro distinto destino turístico». Esta afirmación confirma que los estudiantes de la Escuela Técnica 4-113 no estaban en Bariloche cuando ocurrió el repudiable hecho ni se encontraban en un viaje de egresados al momento del escándalo.

La falsa acusación ha generado malestar en la comunidad educativa local, ya que la Escuela Barraquero se vio involuntariamente arrastrada a un escándalo ajeno, afectando la imagen de sus alumnos y la institución. Se espera que la rápida aclaración del hecho ayude a mitigar la viralización de la información errónea en redes sociales.