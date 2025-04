EXPLICARON LOS MOTIVOS DE LA FALTA DE PATENTES DE VEHÍCULOS Y DIERON UN PLAZO PARA LA NORMALIZACIÓN

Desde que salió la adjudicación, el plazo de la empresa para comenzar a producir las placas era de 180 días, este plazo se cumple a fin de mes.

Es decir que hay un retraso de al menos 6 meses en la emisión de patentes, desde que La Casa de la Moneda dejó de confeccionarlas, hasta la actualidad, cuando la nueva empresa aún no ha lanzado su producción.

A qué se debe el retraso de las patentes

Méndez manifestó que «desde que se decidió que la Casa de la Moneda dejara de confeccionar las patentes hasta hoy, no hay reposición. Los registros se están manejando con cupos que quedaron de la producción anterior».

En cuanto al plazo que se le dio a la nueva empresa adjudicataria de la confección de patentes, Méndez aclaró que fue de 6 meses- o 180 días y que se cumple a comienzos de mayo. que es cuando se debe comenzar a normalizar.

Sin embargo, la realidad es que ya se han acumulado unas 200.000 patentes y que en los primeros meses de producción, Tonnjes S. A. deberá ponerse al día con este número y además, con las nuevas chapas de vehículos que se habiliten por mes.

La problemática de la falta de chapas de vehículos es común a todo el país, no solo es una situación provincial.

El número se complica aún más teniendo en cuenta la cantidad de patentes que se roban para cometer ilícitos. Los dueños de estos vehículos deben esperar la reposición.

Problemas con los trámites en los registros del automotor

En cuanto a los trámites que se deben realizar cuando se vende o compra un vehículo, Méndez manifestó que se han producido una serie de inconvenientes porque se ha mudado el sistema anterior a uno nuevo denominado SUAT.

Lo que ocurre es que si bien los registros del automotor siguen cobrando sellos, patentes e infracciones de tránsito, el sistema no está funcionando, por lo que las transferencias no se pueden concretar, ya que ATM no registra al nuevo propietario como tal.

Lo que piden desde la Cámara de Mandatarios es que el vencimiento del sellado se prorrogue por 30 días después de firmar el formulario 08.

Dijo, además, que en los registros se acumulan pilas de legajos para procesar y los trabajadores deben lidiar con el enojo de la gente.