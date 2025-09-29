Un hombre de 58 años fue víctima de una estafa virtua, hecho que terminó con la pérdida de una importante suma de dinero y el hackeo de su cuenta de WhatsApp.

El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 12:10 horas y fue denunciado en la Comisaría 26°. Según relató la víctima, identificada como E.M.N., había pactado la compra de repuestos a través de una página en una red social y realizó una transferencia de $145.000.

Posteriormente, recibió un mensaje con un código vía WhatsApp, tras lo cual la aplicación dejó de funcionar en su teléfono. Minutos más tarde, su hermana le advirtió que desde su cuenta estaban solicitando dólares a sus contactos, confirmando que había sido vulnerada.

Frente a la situación, el hombre se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente. La novedad fue comunicada al Ayudante Fiscal de turno, Dr. Iván Verdum, quien instruyó las actuaciones pertinentes.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones en operaciones realizadas a través de redes sociales, verificar la autenticidad de los vendedores y no compartir códigos de verificación que llegan por mensajes, dado que se trata de una de las modalidades más comunes utilizadas por los estafadores para apoderarse de cuentas.