Desde hace unos días, los transportistas vienen denunciando que tienen problemas para cargar combustible en Mendoza, especialmente en las YPF, según trasciende, y esto tiene que ver con distintas razones.

Ahora bien, desde la Asociación Mendocina de Estaciones Expendedores de Naftas y Afines (AMENA), aseguran que este inconveniente se extendió al departamento de San Rafael. Incluso, advirtieron que tiene inconvenientes con el abastecimiento normal de las naftas.

«Acá está sucediendo lo mismo que en otros lados. Estamos con serios problemas de abastecimiento, las principales petroleras no nos están proveyendo de combustibles con normalidad. Esta problemática no solo se trasladó a los transportistas, sino que también comenzó a afectar a los vehículos particulares. Por ahora, los inconvenientes se registran a la hora de cargar gasoil, pero la realidad es que estamos teniendo afectaciones con todos los combustibles», aseguró Ariel Russo, delegado de AMENA.

«En muchos lados se está despachando 100 litros por camión, mientras que en otras estaciones de servicio venden hasta que se les termina el combustible. Se aplica una política de restricción para que le alcance un poco a todo el mundo. Los transportistas tienen que circular por varias estaciones para llenar el tanque con gasoil», confirmó Russo en torno a la situación que se ha desatado.

Después, detalló cuáles son los factores que están incidiendo para que ocurra este faltante que genera tantos inconvenientes. «Las petroleras no están entregando los combustibles y no están respetando los contratos acordados. La verdad es que estamos en una situación muy complicada, porque necesitamos vender más pero no nos entregan. Estamos reclamando que por lo menos nos respeten el piso histórico de abastecimiento. Es una cuestión de demanda y oferta, siendo en este caso demanda normal, pero con una oferta inexistente», declaró el titular de la Asociación Mendocina de Estaciones Expendedores de Nafta y Afines.

«Según ellos, están entregando la totalidad del combustible que producen, pero no creo que sea así, porque la demanda no es excesiva. Para mí, no quieren vender porque el precio no les sirve. Lo mismo sucede en los supermercados con los productos de Precios Justos. A los Precios Cuidados no los cuida nadie», advirtió.

En ese sentido, expresó de qué manera les impacta negativamente a las estaciones de servicio la falta de abastecimiento normal de la mayoría de los combustibles. «Nuestro negocio es de volumen. Nos pusieron como una especie de ladrillo en la cabeza para no vender. Es algo absolutamente irracional que estemos viviendo esto. Son las consecuencias de las leyes del mercado que nos han impuesto. Estamos ante un panorama complejo, que no creo que mejore en lo inmediato», remarcó el referente del sector en torno a sus perspectivas.

Para concluir, se refirió al atraso que hay en el precio de los combustibles y su relación directa con los transportistas de los países limítrofes que cargan en el país. «Hay colas de camiones en el acceso sur para cargar combustible. Los brasileños cargan en Argentina porque les conviene. Lo mismo sucede con los chilenos. Además, nuestro producto es excelente y está regalado. En Chile, el litro de gasoil debe estar a un dólar con veinte centavos, y acá cerca de 300 pesos. Es un absurdo, tampoco se puede aplicar un precio diferencial a los extranjeros como una vez se intentó porque eso no el legal. Tampoco se ve alguna solución a la vista, ya que el 30 % del gasoil que se vende en Argentina es importado. Entonces la petrolera lo importa al valor internacional para venderlo con Precios Justos. Es una cuenta que no le cierra a nadie y más cuando los subsidios no llegan y faltan dólares», remató.