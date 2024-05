La actividad destinada a facultar sobre la educación sexual integral a profesionales, tanto de gestión estatal como privada, comenzó de manera presencial y continuará virtualmente. En noviembre finalizará con un examen presencial y escrito.

Este jueves, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo, se lanzó la tercera cohorte 2024 de un trayecto formativo en Educación Sexual Integral para docentes de Secundaria de gestión estatal y privada. La actividad estuvo a cargo de Griselda Flores, coordinadora de Educación Sexual Integral en Mendoza y contó con una importante concurrencia de profesionales de la provincia.

La coordinadora provincial de ESI declaró: “Este trayecto formativo está destinado a que los docentes puedan conocer más sobre la educación sexual integral y puedan empezar a emplearla con mayor eficacia en sus instituciones. Porque como estas personas van a poder estar a cargo de los talleres de la ESI, es importante que tengan los saberes científicos y socialmente relevantes, y eso no hay otra forma de corroborarlo que a través de una evaluación exhaustiva. En caso de que a alguien le vaya mal, después se puede rendir un recuperatorio”.

“Además, nuestros niños y adolescentes necesitan conocer de educación sexual integral para la prevención del abuso sexual infantil, para las bajas del embarazo no intencional en la adolescencia -que en 10 años ha bajado 70% en la provincia- y para la prevención de la violencia de género en el noviazgo. La ESI trabaja la promoción y la prevención de no pocas temáticas de salud y también para que tengamos una sociedad más plural, más justa, donde cada cual, sin perturbar o violentar las libertades del otro, pueda ser quien quiera ser sin sufrir discriminación o marginación por el solo hecho de ser distinto”, finalizó Flores.

Cabe destacar que la capacitación de ESI para docentes y preceptores se inició de manera presencial y luego se continúa de modo virtual. Este último es asincrónico, lo que significa que cada participante lo realiza a su tiempo. Son seis módulos en total y cada uno tiene evaluaciones parciales. En septiembre habrá un nuevo encuentro presencial y en noviembre se realizará el examen final de manera presencial y escrito.

La convocatoria realizada por Educación Secundaria está destinada a escuelas públicas y privadas, pero la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) acompaña en escuelas primarias y de Nivel Inicial con talleres y otros tipos de actividades.

Por su parte, Carina Ganam, titular de la DAE, manifestó: “Apostamos a que la ESI debe instalarse e implementarse en todos los colegios y para todos los niños y adolescentes de la provincia, constituyendo un pilar fundamental en la educación, no circunscribiendo a la ESI solamente en la temática de la sexualidad sino también en relación al respeto por el otro y de los valores en general, y el compromiso de cada adulto y cada docente que interactúa con nuestros estudiantes. Nosotros acompañamos desde el Nivel Inicial, para transmitir los contenidos de la ESI desde edades iniciales, porque no es necesario esperar a la adolescencia para transmitir la información de esta temática”.

Una herramienta para llegar a los estudiantes

Miqueas Osorio, docente de la EscuelaTécnica 4-255 Antonio Zuccardi, de Maipú, comentó: “Estoy tomando este curso porque es necesario seguir avanzando sobre la educación sexual integral. Si algo que me llamó la atención, fue que no estaba tan explorado el campo de la educación técnica. Siempre ha estado para materias como Matemáticas, Lengua, Biología, Ciencias Naturales, pero en las materias técnicas está implícito, y está bueno que logremos ponerlo en palabras, localizarlo y formarnos nosotros como docentes”.

“Creo que la problemática que encontramos los adultos, por nuestra formación, por nuestro pasado, por nuestra historia, es que nuestros alumnos vienen abiertos de cabeza, nos vienen a enseñar. También tenemos que cambiar nuestro rol de docentes para ponernos en aprender de nuestros alumnos. Hay que escucharlos: ellos tienen otra mirada de la vida”, reflexionó Osorio.

Por otra parte, Laura Carolina Sánchez, profesora de Geografía de San Rafael, manifestó: “Me interesó el curso de ESI para capacitarme, ya que tengo diversidad de alumnos porque trabajo en múltiples escuelas. Este año nos han pedido que tengamos una charla en la currícula, y como siento que necesito herramientas, me inscribí para este curso. Porque si bien yo no doy, he podido ver que los chicos se abren mucho con los talleristas, hacen preguntas, se dan cuenta de su realidad y empiezan a comprender qué les pasa a ellos”, declaró Sánchez.

Por último, Jor Ávila Zgaib, profesora de Artes, contó: “Estoy empezando este trayecto formativo para poder ser una herramienta para nuestros estudiantes y hacer conocer los derechos y las obligaciones que tenemos por el respeto a las diversidades. Los chicos piden más horas de ESI, más capacitación por parte de los docentes y también que se pueda integrar de forma real en todas las materias y con todas las disciplinas”.