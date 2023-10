Cada mes de octubre, junto con instituciones, escuelas y organizaciones, se realizan diferentes acciones. Las mismas tienen como objetivo celebrar la inclusión. También reafirmar el compromiso de continuar el trabajo para que todas las personas estén incluidas en la sociedad.

Respecto a esto diferentes instituciones se han sumado a la celebración en el departamento, es así que la supervisora de educación física Silvia Antúnez detallaba las diferentes actividades que se están desarrollando: ‘este proyecto esta enmarcado dentro de la semana de la inclusión a personas con discapacidad la cual hay que trabajarla a nivel mundial, concientizar a la sociedad con la inclusión, estamos con diferentes escuelas, escuelas especiales, están juntos haciendo diferentes actividad como juegos lúdicos con la modificación según la capacidad de cada una dependiendo también de las edades’

Además destaco el trabajo que debemos realizar respecto a la inclusión con dichas actividades: ‘Las personas no se deben adaptar a lo que hay si no modificar para que todo este incluido, luego de estos eventos realizamos una marcha, vemos que se va avanzo, la inclusión falta porque no solo lo relacionamos con las personas con discapacidad’