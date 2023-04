La cámara empresaria de ómnibus de larga distancia informó que suspenderá la entrega de pasajes gratuitos a personas que tengan certificados de discapacidad. Actualmente las empresas entregan más de noventa y cinco mil boletos gratuitos mensuales, a pesar de que el Ministerio de Transporte, manifiesta la cámara, apenas compensa una cifra menor al 10% del valor de esos boletos, y mantienen una deuda con las empresas desde junio del año pasado.

Gustavo Gaona, vocero de la cámara, explicó el cuadro de situación. “El sector entrega por año casi un millón doscientos mil boletos, pero es un tema de especial sensibilidad que públicamente no conversamos. Las empresas de ómnibus hace muchos años que encaran en soledad esta situación, ya que no hay otras modalidades de transporte de larga distancia que asuman este compromiso; no lo hace el transporte aéreo, y ni siquiera la aerolínea de bandera. El total de pasajeros trasportados en forma gratuita es equivalente a mil novecientos colectivos con cincuenta pasajeros por mes, que se compensan desde el Estado a menos del 10% de su valor, y que además tienen un tope fijo, por lo tanto si se entregan más boletos no lo compensan. No obstante, ni siquiera lo están pagando, y vamos a cumplir más de diez meses en que no hemos recibido ni un peso. Hemos sido pacientes, y hemos esperado a pasar la temporada de verano otorgando los pasajes sin limitación de destino ni de fecha. Es por esto que hemos tomado la antipática decisión de que si para el 1° de mayo no se ha resuelto el tema, limitaremos el otorgamiento de nuevos pasajes hasta tanto la situación se normalice”.

Gaona añadió que “a veces se dictan leyes o se aplican normas que otorgan beneficios sin tener en cuenta quién va a cubrir o pagarlos, y después nos agarramos la cabeza. Dicho esto, nosotros durante meses seguimos reclamando y enviando notas a la Dirección Nacional de Discapacidad poniéndolos en conocimiento del tema y hasta este momento no hemos tenido respuestas. Este lunes, cuando se hizo público que tomaríamos esta medida, fuimos convocados a una reunión en la que, entendemos, será tratado este asunto; anhelamos que se encuentre una solución y sobre todo que se fije una fecha de pago porque hasta ahora solo hemos recibido respuestas esquivas y no tenemos ninguna certeza. También quiero aclarar que hasta donde nosotros hemos podido averiguar, no es una cuestión de que la plata para pagarnos no está, sino que por tecnicismos se ha producido esta demora. Nosotros no tenemos nada que ver con cuestiones internas del gobierno, solo queremos que nos paguen porque las empresas hicieron un esfuerzo muy grande, pero todo tiene un límite”.