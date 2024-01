Desde su asunción, el gobernador Alfredo Cornejo ha ido dándole forma al equipo y gabinete que lo acompañarán. En ese contexto, el nuevo director de Ganadería de Mendoza es el sanrafaelino Roberto Ríos.

Ríos es presidente del Clúster Ganadero de Mendoza y vicepresidente 2º de la Cámara de Comercio de San Rafael. También es miembro de CREA, una asociación civil sin fines de lucro integrada y dirigida por empresarios agropecuarios.

Sobre lo que le toca ahora, señaló que “este es un desafío más, agradezco al señor gobernador, a la vicegobernadora Hebe Casado, al ministro de la Producción que me ha dado la oportunidad, ya que toda mi vida he estado trabajando en el ámbito privado, y creo que voy a tratar de cumplir las expectativas de los colegas, sobre todo tratando de hacer una buena gestión, y vamos a ver cómo sale; no he mostrado error nunca en la parte pública, así que vamos a probarnos cómo salen las cosas”.

Si bien es un año difícil desde lo económico –destacó– “vamos a tratar de gestionar, simplificarle sobre todo a los ganaderos. Yo soy ganadero y sé que a veces hay unas limitaciones de la parte pública, entonces vamos a tratar de simplificarle la vida al ganadero, con gestión, con apoyo y estando en territorio, ir al lugar donde está el problema; por supuesto que las puertas de la Dirección van a estar abiertas, pero vamos a ir al territorio a ver los problemas, vamos a tratar de ir a cada departamento, a cada lugar, para interiorizarnos de los problemas y poder darles la mejor solución”.

Recordó que ese organismo es el único provincial, cuyas principales oficinas están en General Alvear, y será justamente el punto desde el que se moverán en este trabajo. “La oficina de Ganadería va a seguir en Alvear”, aseguró e insistió con que “voy a trabajar desde ahí moviéndome hacia cualquier departamento que haga falta”. Adelantó además, que se fortalecerá todo lo bueno que se desarrolló durante la gestión anterior, que estuvo a cargo de Damián Carbó.

Roberto Ríos hizo hincapié en que “la ganadería es la segunda actividad productiva de Mendoza después de la vitivinicultura: cuando uno suma todos los eslabones de la carne (campos de cría, feedlot, carnicerías, frigoríficos), se suma el 20% de la economía”. Existe como objetivo que crezca aún más, llegando al 30% antes del año 2030. “Como director, voy a tratar de que eso se vaya cumpliendo, porque creo que tiene un gran potencial Mendoza para desarrollarse”, enfatizó.