El teatro de General Alvear fue escenario de una nueva puesta en escena de “BUS Producciones” con la obra “Dónde van los besos que olvidamos” una comedia romántica que conquistó al público local.

La propuesta, escrita por Valeria López, contó con un destacado elenco integrado por actores alvearenses, quienes dieron vida a una historia que invita a reflexionar sobre los vínculos y el amor.

“El balance es muy positivo, porque tenemos un público que siempre nos acompaña y también se suman nuevos espectadores en cada función. Esta obra busca divertir y emocionar, y estamos muy contentos con la respuesta de la gente”, expresó la guionista. Además, destacó el trabajo colectivo del grupo: “Somos más de 40 personas en el elenco, un grupo muy unido y solidario, siempre abierto a recibir a quienes deseen sumarse”.

Por su parte, la directora de Cultura, María Delia Achetoni, subrayó la importancia de seguir impulsando el arte local y la oportunidad de aprovechar los espacios culturales del departamento: “Es un orgullo que los artistas alvearenses apuesten a nuestro teatro municipal, una sala equipada con tecnología y condiciones escénicas de primer nivel. Que puedan disfrutarla y que el público alvearense acompañe cada propuesta es motivo de gran satisfacción”.

Achetoni también destacó el trabajo sostenido de los artistas a lo largo del año: “Ariel González, con ‘BUS Producciones’, ha presentado seis obras durante 2025, todas con gran éxito. Este compromiso demuestra la vitalidad cultural de General Alvear y nos impulsa a continuar fortaleciendo el acompañamiento desde el municipio”.

La presentación de “Dónde van los besos que olvidamos” reafirma el talento y la dedicación de los artistas alvearenses que contribuyen al desarrollo cultural del departamento.