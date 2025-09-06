El sábado por la tarde, la Plaza Carlos María de Alvear fue escenario de la actividad: «Adultos en Movimiento», dentro del programa, Adultos Activos que se viene desarrollando desde el área de Adultos Mayores y la dirección de Deportes del municipio de General Alvear.

La propuesta reunió a adultos mayores de distintos centros de jubilados y distritos del departamento, quienes disfrutaron de actividades físicas, recreativas y sociales.

Hernán Sayago, profesor a cargo expresó: «estamos viviendo una jornada a pleno, con participantes del polideportivo y de centros de jubilados como Juan B. Justo, Patricias Mendocinas, Los Ranqueles, Calden y Carmensa”.

El profesor destacó la importancia de generar espacios saludables y cuidados: «siempre nos acompaña una enfermera para controles de presión y asistencia básica, porque la salud de los adultos es prioridad».

La iniciativa continuará en otros puntos del departamento, Bowen, Carmensa y Alvear Oeste, para que todos los adultos tengan la posibilidad de participar.

Los participantes resaltaron el valor de la actividad. Oscar y Nancy coincidieron en que “es lo mejor para seguir disfrutando la vida y encontrar nuevas amistades”. Por su parte, Beatriz destacó que “estos encuentros hacen que los fines de semana sean distintos, nos ayudan a compartir y sentirnos otra vez jóvenes”.

El programa Adultos en Movimiento incluye diversas disciplinas como gimnasia, newcom, natación, tejo y ajedrez, entre otras. Quienes deseen sumarse pueden acercarse al Polideportivo o a los centros de jubilados del departamento para informarse e inscribirse. Con este tipo de propuestas, el municipio reafirma su compromiso con la promoción de una vida activa, saludable y en comunidad para los adultos mayores.