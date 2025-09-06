En diálogo con FM VIÑAS, el Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Ing. Hugo Molina, junto al Director de Obras, Ángel Martínez, informaron sobre un episodio de vandalismo que afectó cartelería pública y el arbolado en General Alvear, ocurrido en el marco de un festejo de cumpleaños.

Molina explicó que las áreas de Inspección General y Gestión Ambiental intervinieron en el caso, ya que este tipo de daños están contemplados en las ordenanzas vigentes y son pasibles de sanciones económicas: “Normalmente corresponde levantar actas e incluso llevar los casos al Juzgado de Faltas. Sin embargo, en esta oportunidad, el padre de una de las jóvenes involucradas asumió la responsabilidad y se hará cargo económicamente de la reparación, lo cual valoramos como una actitud positiva, aunque es necesario reflexionar sobre los límites en este tipo de celebraciones”.

Por su parte, Martínez detalló los daños ocasionados y la forma en que se llevará adelante la reparación: “Se vandalizaron tres carteles, que ya fueron retirados y serán arreglados. Además, se afectaron árboles que están protegidos, por lo que hoy mismo comenzará a trabajar personal especializado en su limpieza y recuperación. El padre de la joven ya pidió disculpas y afrontará los gastos”.

En cuanto a las pintadas sobre la cinta asfáltica, aclaró que no están permitidas, aunque su impacto suele ser menor porque desaparecen con el tránsito vehicular.

Finalmente, los funcionarios llamaron a la concientización social, subrayando que si bien los festejos juveniles forman parte de la cultura local, deben realizarse con límites para evitar daños en el espacio público y en el patrimonio natural.