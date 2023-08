El Comisario Iván Bermúdez se refirió a distintos hechos ocurridos en el departamento en las últimas horas.

«La novedad más importante ocurrió el domingo en horas dela tarde», señaló el Comisario en referencia al fatal siniestro vial ocurrido en la intersección de calles 4 y E. «Producto de la colisión, una ciudadana que viajaba en el asiento del acompañante de un Peugeot 504 perdió la vida luego de ser despedida del interior del vehículo», detalló y agregó «conforme al estado en el que quedaron los vehículos se entiende que ha sido un fuerte impactado. Siempre hay que recordar que, indistintamente por la arteria en la que se circule, se debe ser responsable con la velocidad».

Por otro lado se refirió a un hecho delictivo registrado en la mañana del lunes. «Tomamos conocimiento de un robo ocurrido en una obra en construcción situada en la intersección de Patricias Mendocinas y Paso de Los Andes. Quién está a cargo de la obra constató que personas desconocidas habían sustraído distintas herramientas de un container, previo a violentar la seguridad del mismo». Es de destacar una seguidilla de hechos vandálicos que apuntan a obras en construcción.

También tuvo lugar un operativo que culminó en el secuestro de un arma de fuego. «El domingo en horas de la tarde, luego de radicada la denuncia en primer instancia por parte de la víctima, el Ayudante Fiscal de turno se constituyó en el domicilio del agresor y, conforme a los indicios que se tenía por parte de la Oficina Fiscal, se procedió a una requisa domiciliaria y al secuestro de un arma de fuego», explicó Bermúdez. Además, detalló que la víctima fue examinada y no presentó lesiones de gravedad, en cuanto al agresor señaló que está a disposición de la Oficina Fiscal.

Para completar la lista de ilícitos, dió detalles de la detención de una ciudadana vinculada a estafas cometidas en comercios locales. «Según los datos que aportaron las víctimas, desde la Oficina Fiscal se dispuso la aprehensión de la ciudadana la cual el día viernes fue puesta a disposición de la Justicia», explicó. La implicada efectuaba pagos sin llevarlos a cabo, en primera instancia las víctimas lo tomaban como válido y posteriormente constaban que el pago no se había hecho efectivo. «Se trata de una ciudadana mayor de edad, de la cual no hay constancia de antecedentes ya que no hay denunciar realizadas», informó el jefe de la Policía Departamental y completó «la mujer fue puesta a disposición de la Oficina Fiscal, se trabajó conforme a las directivas del Fiscal de Instrucción y finalmente recuperó la libertad».

Si bien se viralizaron distintos posteos en donde se exponía a la mujer, las medidas fueron efectuadas en base a denuncias formales.