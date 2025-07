Se trata de la creación de un ambiente más inclusivo para personas con trastorno del espectro autista y otras sensibilidades sensoriales. Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular será el primer espacio en implementarlo.

La hora silenciosa comenzará en el Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular, los jueves de 9.30 a 10.30. Es una medida que busca crear un entorno más acogedor y menos estresante, adaptado a las necesidades sensoriales y emocionales de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), para contribuir con su bienestar y con la calidad del cuidado que reciben.

En el anuncio participaron la vicegobernadora, Hebe Casado; Gabriela Funes, directora ejecutiva del Hospital; Laura Bielli, jefa del Servicio de Salud Mental, y Silvia Acosta, jefa de Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular.

“La hora silenciosa es una iniciativa que busca la inclusión de las personas que tienen un trastorno del espectro autista (TEA). Si bien en Argentina no hay muchos informes que hablen de la prevalencia del autismo, hay indicadores que dicen que uno de cada 54 habitantes presenta un tipo de autismo”, explicó Laura Bielli.

Agregó que “una de las características que tienen los autistas es justamente una hipersensibilidad sensorial. Esto quiere decir que la persona con TEA, ante ruidos, luz brillante o ante ciertas texturas se estresan, se altera, empieza a gritar, a correr, a golpearse, incluso hasta romper cosas. La hora silenciosa busca ambientar un espacio y un tiempo para que estas personas puedan acceder a un sistema de salud sin estos estresores”.

En cuanto a la preparación del espacio, la bioquímica Silvia Acosta explicó que “durante esa hora se disminuirán las luces de las salas de extracción, se apagarán las impresoras, para disminuir los ruidos, y se les dará a estos pacientes una atención exclusiva y personalizada. Los pacientes ingresarán de uno por vez. En caso de requerirse, se agregará un día más en la semana”.

Los profesionales que requieran de analítica de estos pacientes, en el pedido deberán especificar “La hora silenciosa”, para así identificarlos y otorgarles ese turno especial, y brindarles además indicaciones a sus familiares.

“Desde el inicio de la gestión venimos trabajando firmemente con el tema de salud mental” dijo Gabriela Funes al hacer al anuncio y realizar un repaso de lo hecho en en área.

“Hemos incluido cada vez más prestaciones. Este desafío se lo delegué a Laura Bielli y hemos seguido ampliando espacios. Teníamos el área para salud mental de adultos y luego incluimos el tema adolescente. En la actualidad ya tenemos la internación de niños”.

En la misma línea, agregó que se sigue trabajando para dar cada vez más soluciones. Respecto de La hora silenciosa, explicó: “Vamos a empezar con el laboratorio, porque es una necesidad que estos niños estén contenidos. Nuestra idea es que tengamos un ambiente tranquilo. Ese día específico para ellos, los profesionales lo van a aclarar en el pedido para que el laboratorio sepa que ese paciente es para el día jueves en ese horario”.

En el espacio se han cambiado colores. Por ejemplo, en pintura, los tonos, dado que debe ser un ambiente muy tranquilo. “Es decir, estamos teniendo en cuenta todos los detalles, también en la sala de espera”, explica Bielli.

“Hoy el proyecto empieza por laboratorio, pero no termina ahí, porque vamos a seguir con otros temas. Hoy es una política y le estamos dando la importancia que merece la salud mental que nos preocupa todos, por lo que buscamos soluciones. Nuestra idea es seguir fortaleciéndonos en este aspecto”, afirma.

Finalmente, Bielli recordó que el hospital cuenta con psicóloga pediátrica, psiquiatra y tres salas de internación para niños.

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado expresó su alegría al venir al hospital, dado que “todas las veces que vengo es a algo nuevo, a algo que se incorpora dentro de la salud pública del departamento de San Rafael, sabiendo que este es hospital de cabecera de todo el Sur mendocino”.

Y agregó Casado: “Todos los avances que se hacen en este hospital no son solamente para la gente de San Rafael, sino para toda la región Sur. Hoy es La hora silenciosa, pero hemos ido incorporando durante el año diferentes servicios a la población en temas tan particulares como la salud mental”.

“Hoy es la pandemia que nos atraviesa transversalmente a toda la sociedad, independientemente de la clase social, de dónde vive, de la edad. Para el Gobierno de Mendoza y del Ministerio de Salud, es una prioridad. Lo que estamos haciendo es trabajar, incorporando personal, psiquiatras, psicólogos, agentes sanitarios, capacitando a los médicos que hacen la atención primaria de la salud para que sepan abordar estos temas en particular”, continuó la vicegobernadora.

“Todos los días es un granito nuevo que se va incorporando en este mar de cosas que se puede hacer dentro de la salud pública y que, en particular en el Sur mendocino, muchas veces el sector privado no la cubre o no está capacitado para hacerlo o no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, todo cae acá en el hospital público, por lo que hacemos hincapié en seguir incorporando servicios para nuestra ciudadanía”, finalizó Casado.