La vicegobernadora Hebe Casado y el equipo del Ministerio de Energía y Ambiente explicaron todos los detalles ante las autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. Al finalizar la reunión, Hugo Tornaghi destacó el compromiso del Gobierno para potenciar la actividad.

La vicegobernadora Hebe Casado; el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el responsable a cargo de la Dirección de Minería, Jerónimo Shantal; el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, y la directora de Transición Energética, Nuria Ojeda, asistieron a una jornada de trabajo en San Rafael. Los funcionarios se reunieron con distintos sectores para dar todos los detalles del proyecto de reforma del Código de Procedimiento Minero, que se enmarca en la Ley 7722.

En primer lugar, mantuvieron una reunión con las autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (CCIA). “Estamos yendo por toda la por toda la provincia, por todos los departamentos, explicando qué significa esta modificación y qué significa Malargüe Distrito Minero”, dijo la vicegobernadora.

“Hay actividades que tienen un potencial enorme y nunca los activamos en serio y hoy el Gobierno quiere hacerlo a partir de este código”, aseguró al término del encuentro Hugo Tornaghi, presidente de la CCIA. “Esto genera economía, genera desarrollo”, agregó.

Para Tornaghi, “la minería, junto con el desarrollo de Vaca Muerta, son actividades estratégicas que hay que explorar. Como nos explicaban la vicegobernadora Hebe Casado y Jerónimo Shantal, con minería responsable. Esta reforma tiene novedades como la Policía Minera y el compromiso del Gobierno es avanzar comprometidos con el cuidado del medio ambiente”, aseguró el presidente de la CCIA y destacó que a partir de la reunión disipó todo tipo de duda.

“El actual es un código que estaba anticuado, que era de 1945 y que no tenía en cuenta muchas de las cosas que están acorde a la sociedad, como el medio ambiente”, explicó la vicegobernadora.

“Esta reforma se adecúa a los tiempos que se viven hoy, no tiene nada que ver con la 7722, la Ley 7722 no se toca. Esto quiero que quede bien claro”, sumó Casado. “El código de 1945 tiene procedimientos que se utilizaban antes en minería, que hoy ha cambiado a nivel mundial. No requiere ir por fuera de la ley”.

“Hoy el mundo nos exige una transición energética y esa transición requiere de minerales. Nosotros como provincia tenemos esos minerales. Queremos que la provincia deje de perder oportunidades de crecimiento y de desarrollo”, cerró.

“Hemos desarrollado este Código de Procedimiento con los más altos estándares internacionales que reclama el cambio climático”, informó Jerónimo Shantal. Además, recordó que el texto del proyecto contempla estrictas normativas ambientales, policía minera, vinculación y participación de las sociedades donde se desarrollen los proyectos, cuidado del recurso hídrico, modernización para transparentar los datos y agilización de los procesos.

El propósito del proyecto, que será presentado ante entidades y ciudadanos de todos los departamentos, es mejorar los controles, transparentar y agilizar los procedimientos e incorporar criterios de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible a esta actividad que hoy cuenta con herramientas que no existían en el siglo pasado.

Convenio educativo

Como parte de la jornada de trabajo, la vicegobernadora y el equipo de Energía y Ambiente se reunieron con autoridades de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo de San Rafael.

El objetivo del encuentro fue trazar las bases de convenios para que los alumnos de la institución puedan realizar pasantías profesionales en Energía y Minería. “El objetivo es trazar lineamientos de trabajo conjunto para el beneficio de ambos organismos”, resaltó Casado.

Además, se trabajó en el fortalecimiento de las carreras asociadas a Minería e Hidrocarburos, con el objetivo de formar profesionales que contribuyan significativamente al desarrollo sostenible y al progreso tecnológico del sector energético en la región.