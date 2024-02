El mandatario Alfredo Cornejo anunció que, en unas semanas, enviará proyectos a la Legislatura para potenciar las mejoras que se vienen realizando en el sistema de salud de la provincia. Lo hizo durante el acto de los 100 años del hospital Schestakow. Además, destacó todas las obras y servicios con que cuenta el hospital de San Rafael, que es el centro cabecera del Sur de la provincia.

El Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, estuvieron presentes en el acto por los 100 años del hospital Schestakow de San Rafael. En la oportunidad, el mandatario provincial destacó la importancia de esta estructura para el sistema de salud, sobre todo para los departamentos del Sur. Además, puso énfasis en las mejoras en la infraestructura del centro de alta complejidad, la inversión en equipamiento realizado desde el 2016 y en la implementación de un plan de salud integral y con personal altamente capacitado y motivado.

También formaron parte de la celebración la vicegobernadora, Hebe Casado; el intendente de San Rafael, Omar Félix, y el jefe comunal de General Alvear, Alejandro Molero. Además, estuvieron presentes el director del Schestakow, Fabián Mora; la vicedirectora del hospital, Gabriela Laffi; la subsecretaria de Salud, Carina Copparoni; la directora de Atención Temprana, Verónica Muñoz, y legisladores provinciales, entre otras autoridades.

Durante su discurso, el Gobernador Cornejo puso en valor el sistema de salud de Mendoza, más en este momento del país en que “buena parte de las obras sociales y del sistema privado no está funcionando en óptimas condiciones y eso repercute sobre nuestros hospitales públicos y claramente sobre el Schestakow”. Destacó el servicio del hospital, no solo para los sanrafelinos, sino también para los alvearenses y malargüinos, quienes “se siente identificados y hasta toman a este hospital por encima de todo el servicio privado que hay en el Sur, porque brinda servicios que otras instituciones no poseen”.

En otro paso de su alocución, el mandatario asumió la responsabilidad de crear las condiciones y mantener la infraestructura de salud, liderar los servicios y el sistema. “En este contexto de emergencia queremos profundizar el plan de salud” y anunció que unas semanas enviará a la Legislatura una serie de leyes que se enmarcan en el plan de salud local.

Según explicó, los proyectos “están pensados no sólo para la emergencia, sino para la salida de la emergencia”. “Queremos mayor accesibilidad, mejorar el financiamiento del sistema de salud en toda la provincia y otorgar premios concretos para el personal que desempeña la tarea correctamente”, agregó.

Para lograr este objetivo, el Gobernador Cornejo explicó que habrá cambios en algunos aspectos de gestión y legales para brindar un mejor servicio. “Lo estamos anunciando aquí en San Rafael, en la celebración de los 100 años de historia de este hospital. A pesar de las dificultades, seguiré trabajando para mejorar los servicios y generar igualdad de oportunidades”, remarcó.

Para cerrar, Cornejo hizo un paralelismo entre la historia de Mendoza y del Schestakow al asegurar que “la historia de la provincia está marcada por el esfuerzo y la geografía, que concentra la población y la infraestructura en cuatro oasis”.

Reseña histórica del Hospital Schestakow

En el año 1905 los doctores Teodoro J. Schestakow y José Braña pensaron en crear un hospital regional en el sur mendocino. Es por eso que presentaron su idea al Gobierno de Mendoza y comenzaron con una sala de primeros auxilios, que se denominó Enfermería San Antonio.

El 4 de septiembre de 1919, gracias a la Ley 742, se habilitó el presupuesto para la construcción del hospital, licitación mediante y bajo la Gobernación de José Lencinas. El primer edificio, que en aquel entonces se llamaba Hospital Regional de San Rafael, quedó inaugurado el 2 de febrero de 1924.

Años más tarde, en 1941, el nosocomio fue bautizado con el nombre de Dr. Teodoro J. Schestakow, en honor a uno de sus creadores. Ya durante la década del ‘50 se avanzó con la construcción de un Centro Materno Infantil, mientras que en la década del ‘60 se realizó una ampliación del espacio.

En 1980 quedó inaugurado el edificio vertical de 7 plantas, ampliando de esta forma servicios de atención ambulatoria y de internación. En septiembre de 1999 se inauguró un moderno espacio para atención de Consultorios Externos.

Los nuevos avances

El Hospital Schestakow tuvo su etapa evolutiva que le dio un gran salto cuantitativo y de alta tecnología. En 2016 comenzaron los trabajos de remodelación y refuncionalización de la institución.

En diciembre de 2019 quedó inaugurada la primera parte de esa obra, que comprendía el edificio de Salud Mental, único, con atención ambulatoria, internación, talleres y actividades recreativas para los pacientes.

La obra continúo durante el 2020, pese a la pandemia, y un año más tarde quedó inaugurado el nuevo edificio que incluye los sectores de Dirección, Administrativos, Unidad Coronaria, Guardia Central, Neonatología, Centro de Recolección de Leche Humana, Esterilización, con equipos de última generación.

Durante el 2023, se realizó la ampliación de UTI (Unidad de Terapia Intensiva) Pediátrica y la primera parte de la Guardia de Emergencia, próxima a terminar la segunda parte, que posee un avance del 90 % de la obra.