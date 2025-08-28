El fiscal Ábalos imputará a Yunes por el brutal asesinato de Rocío Collado

El fiscal de Violencia de Género Iván Ábalos se trasladará este jueves hasta el área de Salud Mental del hospital Schestakow para imputar como autor del homicidio agravado por el vínculo en contexto de Violencia de Género a Yamil Yunes que fue pareja de la docente Rocío Collado.

Luego de los resultados de la autopsia, que se conocieron este miércoles, donde se confirmó que la profesora murió por asfixia mecánica y luego el homicida intentó descuartizarla, el magistrado que reunió suficiente prueba contra la pareja de Rocío notificará a Yunes de la imputación que arriesga una pena de prisión perpetua.

Según se logró conocer, existe prueba contundente contra Yunes que incluye videos, testimoniales y secuestros de elementos que fueron utilizados en la escena del crimen.

Según la hipótesis del fiscal, Yunes asfixió a su pareja, luego intentó ocultar el cádaver, pero la acción de un vecino fue la clave para que no pudiera llevar adelante esa estrategia.

Es que este testigo observó el lunes por la tarde a Yamil Yunes entrar y salir de su casa ubicada en calle Independencia al 1600. La situación inquietó al hombre que se acercó a Yunes y le preguntó que le había pasado.

Lo notó alterado y la respuesta de la pareja de Collado no convenció al testigo que inmediatamente llamó al padre de Yunes y por ese motivo se le acortaron los tiempos al sospechoso para consumar la macabra idea de ocultar el cuerpo de la víctima.

Esta prueba más los videos que captaron a Yunes cerca del lugar donde apareció el cuerpo decapitado de Rocío Collado reforzaron la teoría de los investigadores.

Lo cierto es que luego de dejar estacionado el utilitario en Izuel 840, Yunes regresó caminando hasta su casa donde más tarde fue detenido y trasladado al área de Salud Mental por un brote psicótico. Además presentaba manchas de sangre en su vestimenta.

En este contexto luego del sepelio de la docente que se realizó este miércoles por la tarde, el fiscal consideró que tienes suficiente prueba para sostener la acusación contra Yunes que seguramente luego de la internación será trasladado a la Penitenciaria hasta la audiencia de prisión preventiva.

INFO YA, San Rafael.