El ex intendente de San Rafael, Vicente Emilio Russo, protagonizó esta mañana un aparatoso siniestro vial. “

Chicho” se trasladaba a bordo de una camioneta Toyota por calle Fleming hacia el este y, al llegar a Lavalle, por causas que se investigan fue colisionado por una camioneta Ford F-100 con furgón dedicado al transporte de alimentos y que era conducida por una mujer.

A consecuencia del impacto, la camioneta del ex jefe comunal volcó sobre uno de sus laterales. No obstante lo aparatoso del siniestro, no hubo que lamentar personas lesionadas.