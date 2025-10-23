El Concejo Deliberante de General Alvear realizó la entrega de la Declaración de Interés Social, Educativo e Histórico al “Museo Itinerante de Malvinas”, un proyecto impulsado por Mauricio Calvo que recorre escuelas y comunidades con el propósito de mantener viva la memoria de la gesta de 1982.

La distinción reconoce el noble propósito cultural de esta iniciativa, que promueve una memoria activa, recordando y honrando a todos los argentinos que participaron del conflicto bélico, transmitiendo a las nuevas generaciones los valores de patriotismo, soberanía y unidad nacional.

Del encuentro participaron los alumnos de 7° grado de la Escuela Pedro Pascual Segura de Bowen, quienes pudieron conocer de cerca objetos, documentos y material histórico del conflicto del Atlántico Sur.

En diálogo con FM VIÑAS, Mauricio Calvo expresó su satisfacción por el interés que despierta el museo entre los jóvenes. “Los chicos están súper emocionados viendo todo el material. La idea es que la historia de Malvinas les llegue no solo con fotos o videos, sino con objetos reales que puedan tocar. Estuvieron usando cascos, mirando elementos originales y escuchando pequeñas charlas sobre cada pieza”, relató.

Calvo explicó que el museo busca ofrecer una mirada didáctica e integral sobre la guerra: “No se trata solo de mostrar elementos militares. También hay fotografías, estampillas, sobres, libros y diarios de la época, tanto argentinos como ingleses. Todo forma parte de la historia y ayuda a entender mejor lo que ocurrió”.

En relación al orígen del Museo Itinerante, Calvo relató que comenzó “a los 10 o 12 años, cuando leía revistas sobre Malvinas. En ese momento se vivía un proceso de desmalvinización, y a mí me marcó. Con el tiempo, fui reuniendo material y hoy, después de más de 25 años, puedo compartirlo con los chicos para que conozcan lo que muchos no tuvieron la posibilidad de vivir de cerca”.

Finalmente, Calvo invitó a las instituciones que deseen recibir el museo a contactarse a través de las redes sociales: “Pueden comunicarse por Facebook o Instagram del Museo Itinerante de Malvinas, o por WhatsApp. La idea es llegar a cada escuela o comunidad que quiera vivir esta experiencia educativa y emotiva”.

Con esta declaración, el Concejo Deliberante reafirmó que defender la memoria de Malvinas es defender nuestra identidad nacional, valorando el compromiso de quienes promueven el recuerdo y la enseñanza de esta parte fundamental de la historia argentina.