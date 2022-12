Con una gran cantidad de vecinos y la presencia del Intendente Walther Marcolini, se llevó a cabo el ya tradicional acto de Cierre de año de los talleres del CIC del B° SOEMGA.

Durante el evento, hubo sobre el escenario un desfile familiar de moda, carteras y peinados donde participaron madres, hijas y abuelas. Además, todos los talleristas hicieron la muestra de los trabajos realizados durante el año, una obra de teatro y un pesebre navideño, además de la entrega de certificados a cada asistente.

Alicia Morales se mostró muy contenta por la presencia de los vecinos y del intendente Walther Marcolini, quien anunció la construcción del Jardín Maternal Ojos de Cielo: “El CIC tiene mucha vida, mientras se realizaba el evento, los chicos jugaban en la plaza que se inauguró este año por eso estamos muy agradecidos” aseguró.

El desfile estuvo a cargo de Julia Maza, profesora de la Dirección de Educación: “La mayoría de las telas utilizadas fueron donadas hace un tiempo por el intendente Walther Marcolini, en este caso se confeccionaron vestidos de egresados, vestidos de 15, prendas para niños, entre otros”.

Por su parte, Leonardo Zarategui, Director de Contingencias, manifestó: “El CIC cuenta con varios talleres como marroquinería, corte y confección, tiene algo de panadería y arte francés. Estos espacios agrupan a los vecinos y les da pertenencia a su barrio ya que se sienten integrados, además de que esto funciona como unión vecinal ya que hace las veces de mesa de gestión para hacer reclamos sobre distintas necesidades”. Otro punto destacado sobre este CIC es que el Área de Salud posee consultorios en el lugar, un gran beneficio para los vecinos de la zona.

Margarita, fue, en este caso, la voz de todos los vecinos del lugar: “En mi caso empecé a venir en un momento muy triste de mi vida, y acá me ayudaron a levantarme. Además aprendí muchas cosas, desde cocina haciendo salsas, pizzas, y después me animé al teatro, así fue que presentamos una obra llamada La Nona, y ahora estamos aprendiendo folklore, a mi el CIC me cambió la vida, por eso los invito a todos a participar”.