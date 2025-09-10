Este viernes, la Municipalidad de General Alvear y el Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) concretaron un Convenio Específico de Colaboración para avanzar en la prestación de servicios profesionales de agrimensura en el departamento.

El acuerdo permitirá contar con profesionales matriculados e inscriptos en el Registro de Agrimensores Sociales para llevar adelante tareas clave como mensuras, fraccionamientos, unificaciones, urbanizaciones y distintos relevamientos topográficos. Estas acciones buscan ordenar el territorio y facilitar procesos de regularización que beneficien directamente a cientos de familias alvearenses.

El CAM, a través de su Consejo Directivo, será el encargado de organizar la convocatoria y coordinación de los profesionales, garantizando transparencia en la selección y control en la ejecución de los trabajos. El Municipio, en tanto, aportará la información y documentación necesaria para el desarrollo de cada tarea, trabajando de manera conjunta con la institución.

Este convenio tiene una vigencia inicial de dos años, con renovación automática, y se enmarca en la política de fortalecer la figura del Agrimensor Social. La colaboración entre el CAM y el Municipio permitirá avanzar en proyectos que impactan en la vida diaria de los vecinos, al facilitar el acceso a servicios, dar seguridad jurídica a la propiedad y acompañar la planificación