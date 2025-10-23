En diálogo con FM VIÑAS, el consejero de Irrigación por la cuenca del Río Atuel y vicepresidente del COHIFE, Gustavo Villegas, informó que se constató la presencia de agua en sectores del cauce ubicados más allá de Santa Isabel, en la provincia de La Pampa.

“Habitualmente hacemos un recorrido de la zona del río, y en este caso fuimos un poco más allá, pasando la zona de Santa Isabel, aproximadamente unos 40 kilómetros, donde las imágenes satelitales nos mostraban que había agua”, explicó Villegas. El funcionario señaló que se tomaron muestras para analizar la calidad del agua y se pudo corroborar que “el agua viene entrando desde hace un tiempo, como lo venían marcando las estaciones de aforo ubicadas en el puente de Vinchuquero”.

Frente a estos resultados, el representante mendocino adelantó que se solicitó una reunión urgente del Comité Interjurisdiccional (CI) para el próximo lunes, con el objetivo de presentar el informe que posteriormente será elevado a la Corte Suprema de Justicia. “Este documento formará parte del litigio que mantiene Mendoza con la provincia de La Pampa, y permitirá evaluar cómo se está recomponiendo el ambiente en la zona”, detalló.

Villegas recordó que Mendoza está obligada a entregar un caudal permanente de tres metros cúbicos por segundo para la recomposición del ambiente natural pampeano, aunque destacó que los registros actuales muestran “un inicio de recuperación”.

En relación a las críticas que suelen surgir desde el gobierno pampeano, el funcionario consideró que “antes de las elecciones es habitual que el gobernador de La Pampa salga a decir que Mendoza incumple el fallo, utilizando imágenes que no reflejan la realidad del cauce actual”.

“Creo que no mienten con intención, pero sí hay desconocimiento. No conocen la zona ni comprenden el daño que ocasionan sus declaraciones. En las imágenes se ven campos cortados, picadas destruidas y caminos intransitables. Lo que buscan es un rédito político, aglutinando a la población bajo una causa común”, sostuvo.

Por otra parte, el consejero confirmó que las imágenes recientes muestran presencia de flora y fauna, lo que indica que “la calidad del agua es aceptable”. Sin embargo, advirtió que existen caminos anegados y productores afectados por la falta de obras de encauce.

“Dentro del plan de obras propuesto por Mendoza para el corto, mediano y largo plazo, una de las prioridades era el reencauce para evitar estos inconvenientes. Pero sistemáticamente La Pampa se ha negado a realizar cualquier tipo de obra, y estas son las consecuencias”, concluyó Villegas.