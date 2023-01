A partir del 1 de febrero –y durante dos meses– el aeropuerto local Santiago Germanó estará inactivo por diversas obras que se realizarán principalmente en la pista, que quedará en condiciones de recibir a futuro, aviones de mayor porte y mejorar la conectividad del departamento con Buenos Aires, e incluso con otros destinos.

La licenciada Paola Tamburelli, directora de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), expresó que el cierre del aeropuerto “Santiago Germanó” se producirá el miércoles 1 de febrero, con intenciones de retomar actividades el domingo 2 de abril de 2023. Lógicamente, como ocurre con cualquier obra, ese tiempo se puede extender pero también puede verse reducido si se termina antes (como ya ha ocurrido en otros aeropuertos). La funcionaria expresó que ‘es que es una obra que favorece al aeropuerto, que en algún momento había que hacerla’. Considera que el crecimiento del tráfico aéreo a Mendoza lo ameritaba y se tenían que dar más posibilidades para que haya más vuelos y que puedan ingresar más aviones al aeropuerto. ‘En principio, se va a repavimentar todo, como se sabe, son bastante agresivos los despegues y los aterrizajes para lo que es la pista, y el rodaje en el aeropuerto. Eso hay que mantenerlo para garantizar estándares de seguridad, que están establecidos, hay mediciones muy concretas y cuando se empieza a notar variaciones, ahí sí o sí hay que repararlo’, explicó y agregó que se aprovecha esa obra para unirla a otra, ya que ‘también se determinó que había necesidad de ampliar la plataforma, es decir, el lugar donde se estacionan los aviones para que pueda haber más aeronaves en movimiento al mismo tiempo, y una terminal que pudiera garantizar la gestión de una cantidad de pasajeros y de la gente que trabaja en el aeropuerto y que cada vez es más, adecuadamente’, explicó Paola Tamburelli.

Destacó que el año pasado en esta época, la provincia recibía 86 vuelos por semanas y ese número subió a 170, lo que significa que pasajeros y personas con interés de utilizar aviones hay, y si se amplía el aeropuerto se amplía también la posibilidad de más aterrizajes para el turismo y para la producción. ‘Eso hay que planificarlo a futuro, hay que pensarlo y dar esa posibilidad’, señaló y añadió que ‘siempre las remodelaciones se realizan en función a bienes comerciales’, por lo que tener un aeropuerto de mayor tamaño, da la posibilidad de llegada a aviones de mayor porte y que son los que utilizan diversas líneas aéreas.

Durante el tiempo que esté cerrado el aeropuerto de San Rafael, los vuelos se derivarán al aeropuerto central de Mendoza. ‘Está planificado como para que no sea cancelada ninguna operación, hablamos con todas las líneas aéreas involucradas y todas las líneas aéreas ya tienen una predeterminación de cómo operar esos vuelos que no van a poder llegar hasta San Rafael. No es un aeropuerto que está lejos, es un aeropuerto que está a 200 kilómetros, que puede afectar a algunos, uno lo entiende en ese período que estará cerrado, pero los beneficios en seguridad operacional y en posibilidades de crecimiento, sin dudas, hacen necesario que las operaciones se realicen en este aeropuerto de San Rafael’, aseguró y resaltó que como autoridad aeronáutica, lo ve con mucho optimismo porque ‘implica crecimiento y más vuelos’.