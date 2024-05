Llegó a su fin la 43° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas y, como cada año, contó con la participación de diferentes personalidades de la escena política local, provincial y nacional.

En la previa del Almuerzo Oficial, que se llevó a cabo el pasado 11 de mayo en el salón mayor del Predio Ferial, el móvil de FM VIÑAS estuvo en contacto con los distintos funcionarios que llegaron a General Alvear.

Uno de los primeros en confirmar su participación fue el Ministro de Defensa Luis Petri. El mendocino volvió a la Fiesta de la Ganadería, “tuve la oportunidad de volver a esta Fiesta porque me gusta y reconozco su importancia. Aún no me he reunido formalmente con Alejandro Molero y Alfredo Cornejo, pero estamos en conversaciones para seguir trabajando por Mendoza y Alvear”, expresaba Petri.

Luis Petri, Ministro de Defensa.

Otra de las figuras nacionales que llegaron al departamento fue el Senador Nacional Alfredo D’Angelis. “Es muy emocionante ver cómo los productores de este territorio han logrado gran calidad ganadera”, expresó el Pte. de la Comisión Agricultura, Ganadería y Pesca. “Para mí es muy importante llegar y brindarles mi apoyo a los productores desde mi lugar en el Senado Nacional, las puertas de mi despacho siempre están abiertas para atender sus necesidades”, sostuvo.

El Exintendente de General Alvear y ahora Senador Provincial, Walther Marcolini también estuvo presente en el Almuerzo Oficial. “La relación precio calidad y la genética de la hacienda le va dando otro estatus a la Fiesta. Este evento no es solo lo que sucede durante los 5 días, sino que se trata de un eterno trabajo en el campo buscando la mejora de la producción”, expresó Marcolini y sostuvo que “el talón de Aquiles sigue siendo los caminos ganaderos ya que, si bien se ha habido muchos avances en electrificación rural, aún hay mucho trabajo por hacer que requiere una gran inversión”.

Walther Marcolini, Senador Provincial.

Martín Kerchner, Presidente provisional del Senado, se refirió al trabajo en la Legislatura y señaló que “el trabajo en la nueva gestión ha sido muy intenso iniciando con 25 leyes que integran el paquete de salud, las cuales todas han obtenido media sanción por amplia mayoría demostrando que hay una gran responsabilidad”. En cuanto al tratado de las mencionadas leyes, Kerchner explicó que “se contó 18 reuniones de comisiones, sumando las reuniones que se hacen con los bloques y sus autoridades. Se escuchó a todos los sectores involucrados y fueron aceptadas las modificaciones que enriquecieran las leyes, esta es la forma de hacer funcionar la Legislatura”. Antes de ingresar al Salón Mayor sostuvo que “es necesario empezar a pensar en lo urgente y tomar las riendas para tener una mejoría en los sectores más vulnerables”.

Por su parte el Presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi, señaló que “el sector ha tenido un notable crecimiento en Mendoza, productor de la articulación del sector privado y las Políticas Públicas”. Al igual que Kercher, Peti Lombardi destacó el trabajo de la Cámara de Diputados en el tratado del paquete de salud y anticipó el tratado del paquete fiscal. En cuanto al Código de Agua, que establece la seguridad hídrica en Mendoza, explicó que “si bien aún no está articulado, desde Irrigación se están tomando las medidas necesarias para seguir avanzando en su desarrollo. Como aún no hay ningún borrador existente no es correcto brindar declaraciones ni asegurar nada”.

Andrés Peti Lombardi, Presidente de la Cámara de Diputados.

El Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, también llegó al departamento e hizo énfasis que “debido a la reducción de los cargos políticos, el ministerio tiene una gran importancia dentro del discurso de Alfredo Cornejo”. Además, se refirió al uso de los 1.023 millones de dólares y señaló que “en 2006 se firmó un contrato que proponía la creación de Portezuelo del Viento, cuando quisimos ejecutar la obra el gobierno de Alberto Fernández optó por ir en contra de Mendoza y apoyar a La Pampa lo que nos complicó políticamente y retrasó el desarrollo de la obra”. Así mismo, celebró que el gobierno de Javier Milei autorizó utilizar los fondos para otras de infraestructura dentro de la provincia, “los proyectos más importantes se concentran en el sur, vamos a priorizar aquellos que generen producción”.