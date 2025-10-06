Este fin de semana, General Alvear vivirá un evento muy esperado por toda la comunidad y los amantes de la actividad aeronáutica: el Show Aéreo 2025, que se desarrollará este sábado y domingo en las instalaciones del aero club local.

Así lo anunciaba Analía García en conferencia de prensa: ‘habrá acrobacia aérea, paracaidismo, aeromodelismo y la imponente presencia de un globo aerostático, además el espectáculo no se limitará al cielo, en tierra se podrá disfrutar de food trucks y actividades recreativas, lo que convierte al evento en una experiencia completa aire-tierra’.

El festival contará con visitantes de distintos puntos del país: Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, San Rafael, San Martín y, por supuesto, Mendoza capital: ‘estamos felices de poder recibirlos, siempre que el clima acompañe’, señaló.

Uno de los anuncios más celebrados por el Aeroclub es el avance de las obras para el asfaltado de la pista: ‘es un sueño cumplido, no solo para nosotros sino para toda la comunidad, porque abre muchísimas posibilidades al departamento’.

La organización hizo hincapié en la importancia de respetar las normas de tránsito. La Ruta 202, en el tramo entre Kasián y el Puente del Río, no podrá ser utilizada para estacionar ni detenerse.