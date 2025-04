Domingo Basán, un biciviajero oriundo de Río Gallegos que recorre el país en bicicleta, fue víctima de un lamentable hecho de inseguridad en General Alvear. En diálogo con FM VIÑAS, relató que le robaron su bicicleta, su celular y todas sus pertenencias en la tarde del martes.

El hecho ocurrió en la jornada del martes 29 de abril cuando Domingo se encontraba recorriendo las calles del B° San Carlos. “Me robaron todas mis pertenencias, me quedé solo con lo puesto”, contó visiblemente afectado. “Anoche la pasé muy mal, no tenía en donde pasar la noche, ni con qué abrigarme, y las temperaturas son muy bajas”.

Basán, quien financia su viaje a través de la venta de artesanías como aros y pulseras, expresó su tristeza por lo ocurrido, aunque remarcó que mantiene una buena imagen de la localidad: “Yo tengo una buena imagen de Alvear y no quiero que eso cambie, pero me duele porque ya me robaron todo y quiero seguir viajando”.

Tras el robo, realizó la denuncia en la Comisaría 14, donde fue atendido con celeridad: “Hice la denuncia, la policía me atendió bien e inmediatamente salieron a recorrer el lugar, pero yo sigo sin mis cosas”, relató y lamentó no contar con elementos básicos de higiene personal.

Ante esta lamentable situación, Domingo solicita la colaboración de la comunidad para poder retomar su recorrido. “Si alguien me puede ayudar, aunque sea con una bici, una carpa, una bolsa de dormir, lo que sea, me permitiría seguir mi viaje”, resaltó.

Domingo se encuentra pasando los días en la Plaza Carlos María de Alvear, pero, quien desee colaborar, puede acudir a FM VIÑAS (Roca 101), ya que él no cuenta con teléfono celular.