En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que se celebra cada año el 17 de mayo, se llevan a cabo diversas actividades de concientización en todo el país bajo el lema de este año: “Mida su presión arterial con precisión, contrólela, viva más tiempo”.

La consigna busca fomentar el conocimiento sobre la hipertensión arterial y su impacto en la salud, promoviendo el control regular como herramienta clave para prevenir enfermedades cardiovasculares y otras dolencias asociadas.

En diálogo con FM VIÑAS, la médica cardióloga Natalia Estrella destacó la relevancia de este día y el compromiso del equipo de salud con la comunidad. “Estamos tratando de salir una vez al mes a hacer controles, y en este caso, por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, vamos a estar hoy y mañana realizando controles de presión gratuitos. Es fundamental acercarnos a la población, porque esta es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular y de muerte en el mundo”, expresó.

La doctora explicó que la hipertensión es una enfermedad altamente prevalente. “Aproximadamente uno de cada cuatro adultos de mediana edad es hipertenso, y en mayores de 60 años, uno de cada tres lo es. Muchas personas no lo saben, y ese es uno de los principales peligros: es una enfermedad silenciosa, sin síntomas evidentes en la mayoría de los casos”.

Estrella remarcó que “la mejor forma de controlar la presión arterial es con tensiómetros digitales. Lo ideal sería tomarse la presión por lo menos una vez al mes, en cualquier lugar habilitado o incluso en casa, si se cuenta con los medios adecuados”. Agregó que los valores obtenidos permitirán al profesional médico determinar si se necesita medicación o controles más frecuentes.

“Una presión arterial no controlada puede dañar seriamente órganos vitales como el corazón, el cerebro, los riñones y los ojos. Aumenta significativamente el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, que son de las principales causas de muerte”, advirtió.

Sobre los síntomas, señaló que, si bien pueden presentarse dolores de cabeza, mareos, dolor de pecho o sensación de agitación, lo más frecuente es que no haya ningún aviso. “Por eso la llamamos la asesina silenciosa. No duele, no avisa. Si esperamos tener síntomas, muchas veces ya llegamos tarde”, concluyó.

El mensaje en esta fecha es claro: controlarse la presión regularmente puede salvar vidas. La prevención comienza con un pequeño gesto que puede marcar una gran diferencia.