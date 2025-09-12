En horas de la madrugada de este lunes, un hombre fue detenido tras ser sorprendido robando cables en inmediaciones de Calle 7.

El hecho se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona que estaría sustrayendo cables en la zona. Al llegar al lugar, personal policial observó a un individuo a bordo de una motocicleta trasladando un rollo de cable.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga. Durante la persecución, al llegar a la intersección con Calle Ramón García, (zona B° El Matadero), perdió el control del rodado y colisionó contra el móvil policial.

El hombre, identificado como J.G., resultó con lesiones leves y fue trasladado al nosocomio local para recibir asistencia médica. Posteriormente, quedó a disposición de la Comisaría 14ª, donde el ayudante fiscal en turno dispuso las medidas de rigor correspondientes.