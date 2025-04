Las recientes disposiciones del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, en el marco de una nueva escalada en la guerra comercial que mantiene con distintos países del mundo, encendieron alertas en sectores clave de la economía argentina.

El aumento de aranceles a productos importados genera preocupación, en particular, en economías regionales como la vitivinicultura. Uno de los rubros más expuestos a este contexto es el mosto, producto con fuerte destino exportador hacia el mercado norteamericano.

Frente a esta situación, Martín Materia, integrante de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, explicó cómo se está siguiendo el desarrollo del conflicto: “Estamos como en una etapa de obtener más información que tiene que ver con la letra chica de todo esto, es muy reciente todo”. Según detalló, si bien el aumento de aranceles es una mala noticia porque encarece los productos en el mercado estadounidense, el impacto sobre el mosto argentino ha sido, al menos por ahora, limitado: “Evaluando solamente la información que hay hasta el momento disponible, te diría que no es mala”.

El dirigente consideró que, a pesar del nuevo escenario, Argentina ha salido relativamente bien parada en comparación con otras potencias exportadoras. “Dentro de todo, mirando la situación global y cómo han quedado el resto de nuestros competidores en ese mercado, Argentina es el que menos ha sufrido en cuanto a penalizaciones por estas tarifas”, afirmó. “Dentro de lo malo de la noticia, es como una aliciente”, agregó, y señaló que “no es tan nocivo como ha sido con China y Europa”.



Pese a ello, pidió cautela: “Vamos a entrar en una etapa de negociaciones con el resto de los destinos a quienes han impuesto estas tarifas y puede haber modificaciones, con lo cual creo que es el comienzo de un proceso que no sabemos cuándo va a terminar”.

En relación con el nuevo esquema arancelario, Materia explicó que hasta antes del anuncio existía un arancel fijo para el ingreso de mosto argentino a Estados Unidos, “que rondaba los 150 dólares por tonelada aproximadamente”. Ahora, se le suma un 10 por ciento adicional. De todos modos, remarcó que “hay otros productos que compiten con nuestro mosto en Estados Unidos que han tenido aranceles por encima del que nos han impuesto nosotros, con lo cual en cierta manera tenemos alguna ventaja ahí”.

Sobre la actualidad del sector, recordó que en los últimos dos años no se pudo cumplir con la cuota de exportación establecida para el mercado estadounidense, que es de 40.000 toneladas anuales. “El año 2023 fue un año de cosecha muy corta y no hubo forma de alcanzar ese número”, indicó. Y si bien en el año pasado la situación mejoró, tampoco se alcanzó el total: “Estuvimos cerca de la cuota pero también sin cumplirla por una cuestión de demanda en Estados Unidos que no fuera suficiente como para tomar el total de nuestra cuota”.

De cara a este año, sin embargo, se mostró optimista: “Estamos comenzando, estamos recién ahora. Acá en San Juan ya hemos finalizado la cosecha esta semana, queda muy poquito, en Mendoza quizá dos o tres semanas más, pero en conversaciones que tenemos con clientes en Estados Unidos y agentes confiamos en que este año puede darse la situación de que cumplamos con el 100% de la cuota”.

La importancia del mercado estadounidense para el sector queda clara en los números: “La cuota que tenemos es por 40.000 toneladas. Eso representa entre un 35 y un 50% de la producción argentina en los últimos 5 años”, precisó Materia. Por eso, cualquier modificación en los términos de ingreso de este producto a Norteamérica podría tener un impacto directo en la economía regional.

Consultado sobre la competitividad de los precios actuales, aseguró: “Estamos competitivos. Hasta que comienzan las cosechas en el hemisferio norte, que será para la mitad del año, creo que tenemos un plazo de 4 o 5 meses en los cuales estamos por debajo de precios de otros productos que compiten con nosotros. Así que en cuanto a eso creo que Argentina está barato”.

En un escenario de fuerte volatilidad internacional, el sector vitivinícola sigue de cerca las medidas de los grandes mercados y apuesta por sostener la participación del mosto argentino en Estados Unidos, sabiendo que cada tonelada exportada representa una porción vital de la producción nacional.

