Indudablemente la temporada turística 2022-23 de San Rafael, no esta presentando los porcentuales de ocupación de los últimos años. Esto no significa que sea mala, pero hay un cierto aire de lamento en algunos prestadores, porque no está llegando la cantidad de gente a la que nos acostumbramos post pandemia. Para conocer la opinión de un sector del turismo nos contactamos con Lautaro Cáceres, integrante de la Cámara de Turismo, quien también hizo referencia a que falta más promoción de los prestadores para posicionar más a San Rafael.

‘Básicamente la semana pasada arrancamos muy lentos, sobre todo si comparamos este inicio con lo que sucedió en los dos últimos años; cuando suceden estas cosas, lo primero que se genera es preocupación, pero de a poco estamos comenzando a subir niveles. El viernes estábamos al 60% de ocupación, y este lunes, aunque todavía sin datos en la mano, creo que estamos en el 75%, que es la cifra que difundió este domingo la Municipalidad. A mi me gusta manejarme con datos en la mano y siempre nos basamos en los que publica la gente del municipio, que son datos respaldados por una universidad. Ojalá que esto realmente sea así, y que podamos mantener y levantar las cifras. En principio decimos que, en San Rafael, en verano, un porcentual que esté por debajo del 85% de ocupación, no es una buena temporada’.

En opinión de Cáceres, los factores que están motivando esta situación ‘tienen que ver con cuestiones que no escapan a nadie, como la situación general del país, o lo caro que significa moverse hasta nuestra ciudad por parte de la gente de Buenos Aires, que es nuestro principal centro emisor. Por ejemplo, venir y volver en un auto, significan en costos de combustible entre cuarenta mil y sesenta mil pesos. Por otra parte, considero que falta trabajo en la promoción del destino para que estemos siempre en el lugar de decisión. Nosotros planteamos que la gente, cuando se pregunta a qué lugar irá de vacaciones, tenga presente a San Rafael para que sea siempre una opción porque nos han visto en algún lugar. Yo diría que la problemática inicialmente pasa por ahí, porque el resto de las condiciones son las mismas que el año pasado. Los emprendimientos son los mismos, el nivel de precios comparativamente es similar, y midiéndonos con otros centros turísticos estamos lejos de ser caros. Sintetizando, diría que es una cuestión multicausal donde es preponderante nuestra falta de calendario para salir a promocionar el destino’.

No obstante estas apreciaciones, no podemos hacer oídos sordos a las quejas de algunos turistas por los precios. Cáceres opina que ‘no me sorprende, pero consideremos que estamos hablando de una actividad en la que a la gente le tienen que sobrar algo de dinero para hacerla. Tenemos que entender que, para tener un destino serio, los servicios tienen que ser serios, y para lograr esto hay que tener y mantener una infraestructura que cada día es más cara. Nosotros pagamos para funcionar el 85% más que el año pasado comprando estos costos con un sueldo. Por esto el turista se lleva sorpresas al ver que los precios están diferentes a los del año pasado. Pero pasa lo mismo si vas a comprar un pan dulce, o con cualquier mercadería porque todo está aumentando. En comparación con otros destinos, no estamos más caros. Es verdad que algún prestador pueda haber abusado con sus precios, pero el resto trata de tener la mayor cantidad de gente posible, y eso lo logra cuidando los precios de lo que ofrece’.

Finalmente, Cáceres comentó su punto de vista respecto a lo que resta de temporada ‘Nosotros no creemos que la primera quincena de enero venga siendo mala, solo que comparándola con los dos últimos años es más lenta. Si desde el diez de enero y hasta fin de mes, mantenemos una ocupación por encima del 80% u 85%, tendremos que considerar que la temporada ha sido buena. Si está por debajo, sí nos vamos a preocupar mucho. Y tenemos que trabajar para superar los baches que tenemos, que es algo que vemos en los fines de semana largo o en semanas que no llenamos’.