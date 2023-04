Días atrás, el Gobernador Rodolfo Suarez firmó la adjudicación para dar inicio a la concreción del proyecto acueducto Monte Comán-La Horqueta. Ese día, se sellaron dos contratos: uno, con la empresa Corporación del Sur SA, que será la encargada de realizar la obra, y el otro, con los productores ganaderos de la región. Para ello, se hicieron presentes el jefe de Gabinete del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, Adrián Burgos, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Hugo Tornaghi, y el representante del Clúster Ganadero, Roberto Ríos. Este último remarcó la importancia que tiene esta obra para el sector que él representa

«Esto significa un paso más hacia adelante, se presentaron tres firmas y ganó la adjudicación la empresa Corporación del Sur SA. Se celebró un contrato donde firmaron los productores que son beneficiarios. Ellos van a aportar el 40%. Esta es una obra muy importante que va a cambiar la ganadería en el sur mendocino. La misma comprende cerca de 435 mil hectáreas y mejorará la calidad del agua en una de las mejores zonas productivas de Mendoza», explicó al comienzo del reportaje Roberto Ríos, el representante del Clúster Ganadero.

Más adelante, precisó los beneficios que traerá una obra de esta envergadura. «Hoy los animales están tomando agua con un alto grado de salinidad, por lo que no es saludable para el ganado. En contraposición, el agua que transportará el acueducto será fresca, renovada y cristalina. Esta es una cuestión muy importante, ya que incide en la alimentación de los animales. Cuando la vaca tiene una buena condición corporal goza de buena fertilidad. La obra es relevante, debido a que incrementará el índice reproductivo de la región. De cien vacas se van a preñar ochenta, vamos a tener una mayor producción», resaltó Ríos.

«Desde el Clúster Ganadero tenemos diagramado siete acueductos, este es el segundo. Dentro de 4 meses se va a licitar «La Paz Sur». Esa es la visión que tenemos desde nuestro sector. Siempre nos enfocamos hacía adelante. Hace dos años nos visitó el Gobernador y nos dijo que si no había financiamiento de los organismos internacionales los fondos iban a surgir de la propia provincia. Le agradecí que haya cumplido con su palabra, amplió.

Luego, en otra parte del reportaje, cambió de tema y describió la realidad del sector ganadero y el impacto que tuvo la sequía en algunas regiones productivas. «Nosotros atravesamos una sequía que generó mortandad de animales. Desde abril hubo un aumento de la carne en el mostrador del 25%, pero la inflación es del 100 %. De todas maneras, estamos acostumbrados a luchar. Ahora ha empezado a llover y los campos comenzaron a mejorar, así que creemos que a corto plazo el mercado se estabilizará», argumentó el representante ganadero.

«Cerca de mayo o junio puede haber un reacomodamiento de los precios. El sector necesita que así sea, no da más, no va a haber carne si esto continúa de este modo. A menor oferta de carne, habrá mayor suba de los precios. El valor de la carne sube en el precio final y no en el kilo por animal vivo. Todo está muy complicado, desde la macroeconomía hasta el clima que no nos ayuda. Tener un animal a corral cuesta mucho, se suman distintas variables que dificultan la producción», subrayó.

Al finalizar, se expresó de cara al futuro y en relación a esta actividad en San Rafael. «Creemos que la ganadería en nuestro departamento va andar bien, puesto que tenemos reservorios de agua en el suelo. Además, queremos incorporar el sistema de riego por goteo, el cual es importantísimo para el avance de todas estas actividades. A esto hay que sumarle el beneficio del acueducto Monte Comán-La Horqueta. Las obras van a comenzar dentro de unos 30 días, anhelamos que se pueda terminar para fin de año», cerró.