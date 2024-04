El descomunal precio de la vacuna, el SENASA aprobó la importación y aplicación de la bivalente.

El Gerente de COPROSAMEN, Carlos Iriarte, señaló que “a raíz del incremento desmedido que tuvieron los laboratorios que comercializan la vacuna en el país, el laboratorio argentino-chileno Tecnovax solicitó al SENASA importar la vacuna ya que no estaba permitido”. Durante la jornada del martes Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria anunció que “se va a permitir la importación y aplicación de la vacuna bivalente contra la fiebre aftosa para el ganado bovino”.

Según datos otorgados por el mismo SENASA, por el momento no hay actividad viral y simplemente se vacuna de forma preventiva ya que es un virus muy agresivo que se expande de forma masiva. Hasta el momento solo se utilizaban vacunas con cuatro cepas, mientras que en Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia la inoculación autorizada es bivalente, lo que ahora quedará habilitado a nivel local.

Tras la confirmación de la autorización, el laboratorio Biogénesis Bago dejó sin efecto el aumento del 23% del precio de la vacuna contra la aftosa. “Decidimos hacer un esfuerzo de acompañar la baja de la inflación dejando sin efecto el último incremento de precio, lo que implica una reducción del 23% del precio de nuestra vacuna Bioaftogen®. Dicho precio permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2024 garantizando el abastecimiento y la misma calidad de siempre”, comunicaron en las últimas horas.

Además, Iriarte sostuvo que “ya que desde hace 20 años no tenemos un brote de la Fiebre Aftosa y, según el SENASA, no hay circulación viral no están en riesgo las exportaciones. Indudablemente, si se ha autorizado la aplicación de la bivalente es porque no existe riesgo alguno”.