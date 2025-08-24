En el marco del Día Internacional contra el Dengue, se llevó a cabo este lunes un stand informativo en la Plaza Carlos María de Alvear.

En diálogo con FM VIÑAS, la agente sanitaria Vanesa Miscovich remarcó la importancia de la limpieza de patios, el descacharreo, el corte de malezas y la eliminación de aguas estancadas, medidas fundamentales para evitar la reproducción del mosquito transmisor.

“Estamos activando el protocolo con anticipación porque se acerca la primavera y hay que comenzar cuanto antes con la prevención. Hemos sufrido mucho el dengue en distintas partes del país, y la mejor herramienta es el trabajo en casa”, explicó.

Como parte de la campaña, se entregaron folletos informativos y dos agentes se disfrazaron de mosquito para atraer la atención de los más chicos. “Los niños son grandes multiplicadores: lo que aprenden en la escuela o en la calle lo transmiten a sus familias y eso ayuda a generar conciencia”, destacó Miscovich.

Consultada sobre la posibilidad de nuevas fumigaciones, la referente sanitaria señaló que dependerá de las condiciones climáticas, aunque recordó que en años anteriores se trabajó junto al municipio y Defensa Civil. “El frío no mata al mosquito, solo retrasa el proceso de eclosión de los huevos. Por eso es clave evitar el agua estancada”, advirtió.

La actividad buscó sensibilizar a la comunidad de cara a la temporada estival y reforzar la idea de que la prevención comienza en cada hogar.