En horas de la noche del lunes, alrededor de las 21:00, personal de la Comisaría 14 intervino ante un hecho de robo ocurrido en una propiedad ubicada en la intersección de Calle Centenario y Calle 12, en General Alvear.

La denuncia fue realizada por el cuidador del lugar, quien constató que personas desconocidas, tras forzar la puerta de ingreso, sustrajeron una mochila de sulfatar, una hacha, caballetes y una mesa.

La Ayudantía Fiscal, a cargo del Dr. Roa, dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación y dar con los responsables.