La joven de Guaymallén logró la proclamación por primera vez en la historia para su departamento.

La 44° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas sigue su curso hasta el domingo 11 de mayo con un calendario repleto de propuestas y actividades. En el marco de la tercera noche de la Peña de la Fiesta tuvo lugar la designación de la nueva Embajadora Nacional de la Ganadería.

Con 480 puntos obtenidos en la evaluación, Davina Fernández fue elegida como nueva representante, siendo la primera vez en la historia que Guaymallén logra la máxima proclamación. El proyecto presentado por la joven de 20 años se tituló “Burbujitas limpias”.

“Soy de un departamento lejano, pero aun así en estos días me he sentido como en casa. Como lo hice ante los jurados, quiero destacar que esta no es una fiesta más, es una celebración que une a la provincia y a nuestras raíces culturales” expresó con emoción la flamante Embajadora, que sucede a Nicol Illanes.

Cabe destacar que las representantes departamentales fueron evaluadas por los siguientes criterios para obtener el puntaje: conocimientos en Ganadería, Tradición y Danzas Folclóricas; Pensamiento sobre el rol de la mujer actual y sus respectivos Proyectos Comunitarios.