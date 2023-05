El objetivo del foro es fortalecer la industria turística de la provincia a través de la colaboración entre agricultores, productores y empresas gastronómicas.

Ignacio Bordón, representante directivo de AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza) estuvo presente en el encuentro e indicó «estamos iniciando con lo que es el foro gastronómico, es un foro que arrancamos ayer en San Martín. Es algo que estamos organizando desde la Cámara de Empresarios de Hotelería y Gastronomía y la idea es acercarnos a la gastronomía, que hoy creemos que es un promotor del turismo muy fuerte, pero también utilizarlo como una fuente de desarrollo de pequeños productores en toda la provincia».

La gastronomía tiene una cadena de valor muy interesante, no sólo de productores de alimentos, sino desde lo que puede ser vajilla, mobiliario, arte, tecnología. «Trabajamos con profesionales de la gastronomía, empresarios gastronómicos para también charlar con ellos y productores locales», explicó Bardón. Hoy los turistas demandan precisamente una gastronomía de calidad, una de las cualidades que tiene la provincia, las grandes fuentes de turismo de la provincia ha pasado a ser no solo los vinos, sino el vino con su comida; «vemos como no solo las bodegas han empezado a abrir restaurantes en las mismas, sino que se empiezan a desarrollar en toda la provincia pequeños restaurantes y lo que busca el turista justamente es esto, restaurantes que le permitan conocer mucho mejor lo que son los ingredientes de nuestra provincia», agregó. ,

En la actualidad hay un cambio de paradigma en cuanto a las exigencias de los clientes, hoy hay diversas ofertas en los menús para distintos tipos de alimentación.

Por su parte, el Director de Calidad y Servicios Gastronómicos Marcelo Reinoso, coincidió con Bodón y sostuvo que «la gastronomía debe convertirse en un producto estrella de la actividad turística mendocina. Ya es un producto turístico en sí mismo, hay muchos visitantes que vienen específicamente a consumir las bondades de la tierra y la cultura de Mendoza en un plato».

Es por ese valor que se está trabajando en todo el territorio para fortalecer los lazos de trabajo entre agricultores, productores, producción primaria, terciaria y la empresa gastronómica, de manera de poder generar mejores ingresos, mejor calidad de productos y seguir posicionando a Mendoza y diversificando, en este caso, la matriz productiva del turismo.

General Alvear fue el segundo foro realizado. El primero fue el día miércoles en San Martín y se pretende hacer este recorrido en los 18 municipios hasta llegar a la conclusión del cuarto foro provincial que sucederá en el mes de noviembre.

Sobre la posición de los productores gastronómicos dijo; «el año pasado ya estuvimos participando en un encuentro local acá en General Alvear, nosotros observamos cómo Alvear viene en un franco crecimiento de la actividad turística, de un mejoramiento de la calidad de sus servicios. Recién mencionaba que el año pasado, en la dirección que tengo a cargo, hicimos un concurso de experiencias turísticas innovadoras en la provincia y ganó una empresa de alvearense, por lo tanto aplaudo el emprendedurismo, el entusiasmo y la apertura de General Alvear hacia esta actividad».

Vallejos, G.