Los costos varían de acuerdo con el servicio contratado. Analizan lanzar planes flexibles y que se adapten a todos los bolsillos.

Las compañías de seguros ya no estarán obligadas a cubrir el servicio de grúa y esto cambiará la forma en que los conductores deberán pedir y costear el auxilio. En paralelo, varias empresas de remolque analizan lanzar planes flexibles y para todos los bolsillos.

La medida de la Superintendencia de Seguros de la Nación fue anunciada el viernes en el Boletín Oficial y alcanzará a millones de automovilistas de la Argentina, ya que la póliza del seguro no cubrirá dichos servicios.

Mediante la Resolución SSN 217/2024 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, quedó establecida una restricción para los servicios de acarreo con grúa y auxilio mecánico que habitualmente ofrecían las aseguradoras, incluso en el caso de eventos ajenos a un siniestro. En concreto la normativa dispuso que esos servicios ya no tendrán cobertura para ciertas contingencias que no tengan relación directa con una situación de siniestro.

Un dato que no es menor es que el 90% de los clientes que contrataba un seguro lo hacía consultando por el servicio de grúa o asistencia mecánica, por lo que el malestar es grande. Es importante conocer que cada compañía de seguros tendrá que ajustarse a ella, implementando los cambios necesarios, dentro del plazo de 90 días desde su entrada en vigencia. Cabe señalar que en caso de no hacerse las modificaciones, estas comenzarán a aplicarse progresivamente, tras el vencimiento de los contratos, al momento que los asegurados inicien el trámite de renovación de sus pólizas.