Finalmente, al igual que a nivel nacional, tampoco habrá PASO en las elecciones a cargos provinciales ni municipales en Mendoza. Así lo decidió el gobernador Alfredo Cornejo , aunque sigue abierta la posibilidad de desdoblar los comicios generales.

Fue el presidente de la Cámara de Diputados y titular de la UCR en Mendoza, Andrés Lombardi, el encargado de dar a conocer la suspensión de las PASO en sus redes sociales.

Para darle más respaldo a la iniciativa de suspender las PASO para este proceso electoral, el radicalismo tomó un proyecto que presentó hace meses La Unión Mendocina, cuya autora principal es la diputada Stella Huczak, que responde a Omar De Marchi.

«Vamos a pedir en la Legislatura el tratamiento de un proyecto de suspensión de las PASO en la provincia, de la diputada Huczak. Son un avance institucional pero hay un reclamo de la gente para suspenderlas y vamos a avanzar en ese sentido», posteó Lombardi en X.

Con los votos propios, Cambia Mendoza tiene la mayoría necesaria para suspender las PASO, y un mayor hándicap aún a partir del presumible apoyo del bloque que presentó el proyecto de ley.

Si finalmente Cornejo convoca a elecciones para la misma fecha que los comicios nacionales (26 de octubre), ya no podría haber PASO en Mendoza porque no daban los plazos para convocarlas. Por lo tanto, era necesario suspender las primarias por ley. De todas maneras, esto no implica que el gobernador pueda desdoblar las elecciones generales y que los cargos provinciales se elijan recién en abril del año que viene.