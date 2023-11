Fue durante el Acto de Proclamación de los candidatos electos en los comicios provinciales. En la oportunidad, quien asumirá en diciembre su segundo mandato al frente de la Provincia hizo mención al fortalecimiento de los sistemas de seguridad, educación y salud.

Con la presencia del Gobernador, Rodolfo Suarez, del vicegobernador, Mario Abed, y los miembros de la Suprema Corte y de la Junta Electoral provincial, Alfredo Cornejo y Hebe Casado recibieron sus diplomas en el Acto de Proclamación de los candidatos electos en elecciones provinciales generales 2023. Lo mismo sucedió con los intendentes y legisladores provinciales que fueron electos recientemente.

El paso siguiente será la asunción de Cornejo y Casado el 9 de diciembre. A partir de ese momento, el actual senador nacional se convertirá en la primera persona en ser mandataria de Mendoza dos veces desde la vuelta de la democracia.

Luego del acto, que se desarrolló en el Teatro Independencia, Cornejo realizó un análisis de la situación del país, dando un marco a lo que se enfrenta en este segundo mandato. “Es un contexto muy incierto, porque cualquier política de un gobierno provincial depende mucho de cuál es el contexto macroeconómico nacional y la verdad es que tenemos un nivel de incertidumbre enorme acerca de qué política económica vamos a tener”.

En este sentido, agregó: “No sabemos exactamente qué moneda vamos a tener, porque viene devaluándose nuestro peso en forma alarmante. Eso deteriora socialmente a la población y la economía de las personas, con lo cual ese es un contexto inevitable y no creo que se despeje el 19 en la noche con el resultado electoral de la presidencial”. Cornejo prefirió decir que quiere esperar al 10 de diciembre para ver cuáles son las políticas del nuevo gobierno y, en ese contexto, se organizará la administración provincial.

Asimismo, en cuanto a su futura gestión, el gobernador electo sostuvo que aplicará una política de seguridad “fuerte y dura con los delincuentes y, para esto, habrá mucha inteligencia criminal para identificar a los presuntos delincuentes”. Según comentó, el foco estará puesto en los robos agravados y pidió un Gobierno nacional que acompañe a las provincias en la lucha contra el narcotráfico.

Cornejo resaltó la importancia de la Justicia para prevenir los delitos, pero admitió que “hay gente que todavía, a pesar de todo lo que hemos avanzado, cometen dos, tres, cuatro delitos y siguen en la calle, con lo cual vamos a reforzar la inteligencia criminal”. Es más, anunció que enviará a la Legislatura un paquete de leyes para mejorar el sistema penitenciario y las agencias privadas de seguridad, entre otros temas.

Teniendo en cuenta otros aspectos de su gestión, Cornejo explicó que el sistema educativo está más organizado y con mejores rendimientos de los logrados hace ocho años: “Pero necesitamos mejorar aún más”.

A esto le sumó que en materia de salud se comprometió a optimizar los gastos en la prestación del servicio. “El deterioro social hace que el sector público esté muy demandado por los potenciales pacientes. Las obras sociales prácticamente atienden a muy poca gente y por cosas vulgares, así que el sistema de salud está muy presionado y los agilizaremos con la digitalización de todos los procedimientos”, manifestó el gobernador electo.

En cuanto a la economía de la provincia, Cornejo puso en foco en el presupuesto 2024 y sostuvo “la necesidad de políticas activas para la inclusión”. Además, habló sobre la protección y competitividad del sector agrícola, las cuales dependen de políticas económicas nacionales.

También realizó una comparación entre la situación provincial y nacional que vivió en 2015, cuando fue electo gobernador por primera vez, con la actual. Remarcó que “el contexto macroeconómico de hoy es peor, pero con la diferencia de que el Estado provincial está mejor organizado, se ha progresado en educación y seguridad”, y mencionó la importante inversión en cárceles para combatir el delito.

Por último, el senador nacional criticó la unión del massismo y el kircherismo, afirmando que ambos están juntos para conservar el poder. También denunció que el Gobierno nacional le debe a la Provincia 7.200 millones de pesos por subsidios del transporte desde febrero, alegando excusas injustificadas. “La excusa que pusieron hace una semana de por qué no lo pagan es deleznable, de un atropello institucional increíble, ya que el señor que está al frente de los subsidios dice que no se rindieron 20 recorridos del 2012 y por eso no le pagan a la Provincia”, finalizó