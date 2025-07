CORNEJO ADMITIÓ EL DETERIORO DE LOS SALARIOS PERO ADVIRTIÓ QUE «NO ES POSIBLE MEJORARLOS DE LA NOCHE A LA MAÑANA»

Admitió el mandatario que los sueldos de los efectores de esos dos espacios son bajos y aclaró que no será posible mejorarlos en el corto plazo. «Lo que pasa es que en un país que no ha crecido por 15 años no se puede pretender de la noche a la mañana que los sueldos sean los de un país desarrollado», advirtió.

Alfredo Cornejo reveló además que se han detectado «bolsones de improductividad» aunque no aclaró específicamente de qué se tratan ni dónde están. Sí dijo que en su gestión los están cambatiendo en lo posible «con buenos modales».

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre los salarios en salud y educación

El titular del Poder Ejecutivo admitió el deterioro de los sueldos en salud y en educación, y afirmó sobre el tema: «Se pueden poner muchos recursos pero si no se administran correctamente esos recursos humanos, si no se lidera a los prestadores de los servicios sustantivos en salud y en educación, difícilmente se obtengan resultados».

Y de inmediato advirtió: «También debo decirles que hay muchísimos bolsones de improductividad en esas dos áreas -salud y educación- que estamos atacando pero no hemos atacado del todo».

Además, Alfredo Cornejo aseguró que «en los sueldos se invierte mucho, pero paradójicamente pagamos sueldos bajos a los efectores».

«Lo que pasa -explicó- es que en un país que no ha crecido por 15 años no se puede pretender de la noche a la mañana que los sueldos sean los de un país desarrollado», dijo.

Otra reflexión que dejó el gobernador fue que «nos hay excusas para no gestionar bien los recursos. No se justifica la dilapidación de recursos en nada y menos en áreas sensibles».