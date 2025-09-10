El conjunto alvearense representante de Mendoza en la Región Cuyo se quedo con el partido frente a la Liga Albardón-Angaco de la provincia de San Juan.

El gol fue temprano, precisamente en el primer minuto de juego de la mano de Mauricio Dalseco, de esta manera el partido quedo a favor del conjunto alvearense representante de Mendoza.

Ahora esperan los cuartos de final con su rival ya confirmado, San Pedro de Buenos Aires, esta instancia comienza el el 24 de septiembre y se extiende hasta el primero de octubre.