Durante el fin de semana se realizaron controles de alcoholemia preventiva en distintos puntos del departamento, en un trabajo conjunto entre la Policía de Mendoza, el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) y el Cuerpo de Preventores de la Municipalidad de General Alvear, con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial.

Sábado

En la jornada se controlaron 17 automóviles, 2 motocicletas y 1 taxi/remis. Además, se retuvieron 2 vehículos y se realizaron 10 controles de alcoholemia, con el siguiente resultado: 7 negativos y 3 positivos. También se registró 1 aprehensión en infracción al Art. 67 BIS de la Ley 9099/18, trabajándose la novedad como Av. Desobediencia.

Domingo

En esta jornada se controlaron 22 automóviles, 6 motocicletas y 3 taxis/remises. No se registraron vehículos retenidos. Además, se realizaron 13 controles de alcoholemia, con 11 resultados negativos y 2 positivos, con valores de 1,31 g/l y 2,10 g/l.

También se produjo 1 aprehensión, trabajándose la novedad en el marco de actuaciones judiciales correspondientes.

Estos controles continuarán en diferentes sectores del departamento para garantizar la seguridad de todos los alvearenses.