Hace unos días se conoció el informe de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), y el balance que arrojó no es para nada alentador. A través de él se puede comprender que las economías regionales no pasan por su mejor momento: de las 19 producciones monitoreadas, solo dos (el maní y la yerba mate) lograron mantenerse en una posición favorable con la luz verde en el semáforo económico.

Los resultados de este indicador son alarmantes, ya que señalan cuatro luces amarillas, señalando una situación de advertencia, y 13 luces rojas que implican una crisis o señales de crisis. Por ello, desde la entidad advirtieron que el mes de septiembre fue particularmente difícil, ya que se registraron más indicadores en rojo que en cualquier otro período reciente.

«Este documento lo elaboramos desde hace varios años. Se hace mensualmente con el objetivo de tener una información fidedigna de cuál es la situación que están atravesando las economías regionales. Esto se realiza en base a 19 productos que se comercializan en el marco de nuestra cooperativa. Estos informes que se hacen periódicamente nos indican que desde hace varios meses atravesamos un panorama crítico en la mayoría de las producciones», explicó Elbio Laucirica.

«De ese total de 19 producciones, 17 se encuentran en estado crítico, es decir cerca del 90 %. Muchas de ellas no se logran recuperar de las consecuencias que dejaron la sequía, el granizo y las heladas. En ese sentido, Mendoza fue una de las provincias más afectadas con un perjuicio que se va a apreciar, incluso, en la próxima campaña. Por otro lado, la zona pampeana fue afectada por la seca. Las pérdidas que se generaron y se generan son sumamente importante», agregó.

«Esto no solamente afecta al bolsillo del productor, sino también que indirectamente repercute en muchos comercios y servicios en los pueblos del interior. A su vez, venimos arrastrando algunos problemas de índole político – económico como la inflación y la brecha cambiaria. Además de la alta carga fiscal que ocasiona un daño muy importante en las economías regionales», amplió.

En esa misma línea, comentó cuáles son las economías regionales que evidencian una mayor situación de crisis. «En este momento, la lechería está viviendo un momento muy particular porque las políticas que se han aplicado no resolvieron los problemas de fondo. Incluso han sido perjudiciales, por ejemplo, el dólar soja produjo un incremento en los costos de producción del sector lechero. La soja es un gran alimento para las vacas lecheras y por ese motivo aumentó mucho. Los costos son en dólares y los precios al que se venden en pesos, no hay un equilibrio en la rentabilidad. En cuanto a los derechos de exportación, perjudicó muchísimo al vino, por esa razón aparentemente se va a eliminar, debido a que prácticamente era imposible poder llevar adelante ese proceso», señaló.

Después, expresó que si bien plantearon las problemáticas al ministerio de Economía, no tuvieron muchas respuestas ni propuestas para revertir el panorama. «Venimos presentando todos estos inconvenientes de forma permanente con Coninagro y la Mesa de Enlace para hacer un abordaje integral de todas las demandas. Muchas veces no tuvimos la respuesta que esperábamos, por eso estamos viendo cuáles son las propuestas de los principales candidatos al respecto. Necesitamos que se apliquen medidas que traigan confianza en los mercados. En ese sentido, hemos hecho propuestas sobre la instrumentación de políticas de Estado que den cierta previsión de cara al futuro, con el objetivo de que los productores puedan desarrollar sus actividades e incentivar la producción y la generación de trabajo genuino. Lamentablemente, hasta el momento no obtuvimos resolución alguna», enfatizó Laucirica.

«Muchos de estos proyectos duermen todavía en la banca de los diputados y no se han tratado por el Congreso de la Nación. Así que estamos esperando que a través de las elecciones del domingo se pueda encaminar el rumbo del país», destacó al término del reportaje.

