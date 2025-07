En diálogo con FM VIÑAS, el consejero del Río Atuel, Gustavo Villegas, se refirió a las recientes declaraciones del gobernador pampeano y a la difusión de material que acusan a Mendoza de no cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre el caudal del Río Atuel.

Villegas aseguró que este tipo de manifestaciones resurgen “cada vez que se aproxima una elección en La Pampa”, utilizando “el argumento emocional del río robado” y presentando un panorama de sequía extrema que, según el funcionario, no se corresponde con los datos oficiales.

“Desde julio de 2024 a la fecha, han ingresado a La Pampa un promedio de 2,48 metros cúbicos por segundo, como lo indica la página de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación”, afirmó. Y agregó que las imágenes satelitales confirman la presencia de agua en el territorio pampeano, lo que demuestra que “el agua está llegando”.

Sin embargo, Villegas también señaló que “el problema es que está mal conducida y mal trabajada”, generando anegamientos que perjudican a los productores pampeanos. “Lo venimos advirtiendo: hacen falta obras no solo en Mendoza para que el agua llegue, sino también en La Pampa para que no cause daño”.

En referencia al fallo de la Corte Suprema que estableció la obligación de Mendoza de aportar 3,2 m³/s de agua en el límite interprovincial, Villegas destacó que el mismo también obligaba a ambas provincias a ejecutar obras hidráulicas. “Mendoza propuso, Nación avaló y La Pampa se opuso sistemáticamente”, aseguró, y remarcó que la provincia vecina sólo pidió autorización para rectificar el cauce, pero que en los hechos no ha avanzado en la ejecución de obras.

Frente al reclamo pampeano presentado recientemente ante la Corte —en el cual exigieron que el máximo tribunal presione a Mendoza por el incumplimiento del fallo— Villegas fue claro: “Ojalá la Corte resuelva que se realicen las obras. Eso sería tan importante como cumplir el fallo. No hay solución si no se mejora la eficiencia en el uso del agua, y eso sólo se logra con obras concretas”.

El consejero también reflexionó sobre la narrativa pública en torno al conflicto: “Los videos pampeanos llegan a la gente común que sigue creyendo que Mendoza roba el agua. Nosotros tenemos los datos, pero no usamos lo suficiente las redes sociales. Tal vez deberíamos hacerlo, pero Mendoza elige invertir en eficiencia y gestión, no en propaganda”.

Finalmente, Villegas valoró el cambio de percepción que se ha producido a nivel nacional en los últimos años: “Hoy ya no es tan fácil instalar la idea del ‘robo del agua’ en otras provincias. Mendoza ha ganado credibilidad porque ha explicado con claridad cuál es la realidad del Atuel y cómo se debe resolver”.

El conflicto por el río Atuel continúa sin una resolución definitiva, a cinco años del fallo de la Corte. Mientras tanto, las tensiones entre ambas provincias se mantienen y el reclamo por el uso equitativo del recurso sigue latente.