El evento se convirtió en una oportunidad única para que cientos de chicos se acercaran a conocer de cerca a su ídolo. Agustin Loser compartió sus conocimientos y técnicas, inspirando a los asistentes con su pasión y dedicación al deporte que ama.

Elegido como el mejor bloqueador del mundo, Augustín Loser es un gran orgullo alvearense. Pero no solo por este impresionante logro deportivo, sino también por su humildad y su compromiso, algo que quedó evidenciado durante esta clínica gratuita de vóley: “Estamos muy contentos de tener a Agustín en su casa, el pibe de Alvear que nos pone la piel de gallina cada vez que lo vemos en la cancha, con los colores de la selección. Le agradecemos que haya tenido la grandeza de ofrecerse para realizar esta clínica gratuita” expresó el Director de Deportes Jorge Páez.

Con un polideportivo colmado, Agustín pudo sentir el cariño de todos los alvearenses, especialmente de los más chicos, que tuvieron la oportunidad de estar cerca de su ídolo.

Pero no solo los fanáticos disfrutaron este momento, Agustín también reconoció que aprovecha cada segundo en los que cuenta con la oportunidad de estar con su gente: “Me hace muy bien, la verdad que lo que más me cuesta de mi profesión, es estar lejos de mi familia, mis amigos, y la gente que quiero, me carga energía de venir a hablar y disfrutar estos días” expresó el deportista.

En la actualidad, Agustín, se encuentra en uno de los pináculos de su carrera, siendo el mejor bloqueador del mundo, alcanzando grandes logros en lo personal y lo colectivo: “Trabajo siempre para mejorar y siempre superarme a mí mismo, obviamente que es un logro para mí muy importante en lo personal, pero creo que me pone más contento lo que logramos como equipo” dijo Loser.

Acerca de poder estar con los jóvenes deportistas de Alvear, el jugador manifestó: “Siempre trato de hablar con los chicos, tengo muchos ex entrenadores que me piden hablar con los jugadores de los colegios, porque yo vengo de ahí y está bueno transmitirle mi experiencia, que sepan que no hace falta vivir en Buenos Aires para llegar”.