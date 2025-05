El pasado viernes por la tarde, estudiantes, docentes y autoridades se unieron en una bicicleteada escolar recreativa y solidaria que unió a la Escuela 12 de Agosto con la Escuela Nicolás Luna.

La actividad contó con la participación del Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, Tadeo García Zalazar, quien acompañó a los chicos durante el recorrido y celebró la iniciativa como parte de una campaña provincial que promueve hábitos saludables, la educación vial y la integración escolar.

“Estas son bicicleteadas saludables que estamos realizando en toda la provincia”, explicó García Zalazar.

“La idea es no solo fomentar la actividad física, sino generar un encuentro entre escuelas, compartir un rato con los chicos, dar una charla con consejos tanto de educación vial como de cuáles son las actividades saludables que pueden hacer», agregó.

La jornada, incluyó no solo el paseo en bicicleta por las bicisendas del distrito, sino también una charla informativa y educativa sobre normas de tránsito y el uso seguro de la bicicleta. Los alumnos participantes recibieron cascos protectores y chalecos reflectivos, reforzando el mensaje de prevención y visibilidad en la vía pública.

La actividad también tuvo un fuerte componente solidario. Como parte de la inscripción, cada estudiante aportó un libro en buen estado, que, junto a ejemplares donados por la DGE, fueron entregados a la biblioteca de la Escuela Nicolás Luna. “Es una forma de seguir fortaleciendo nuestras bibliotecas escolares y el hábito de la lectura”, señaló el Ministro.

Por su parte, el Director de Educación, José Morán, destacó el trabajo articulado entre las áreas de Deporte y Educación del municipio y la provincia: “fueron varias semanas de preparación logística y coordinación entre las escuelas. Esta bicicleteada es recreativa y también solidaria, y creemos que ha sido un verdadero éxito”.

Estudiantes como Ezequiel, de la Escuela 12 de Agosto, vivieron la jornada con entusiasmo: “fue una experiencia linda, me gustó compartir este momento, y pude hacerlo en una bici doble con mi profe porque no puedo andar solo por mi vista. Me encantó recibir consejos de educación vial y aprender cosas que no sabía, como la importancia de los espejos o las luces en la bici”, contó emocionado.

La bicicleteada forma parte de un programa que recorrerá distintos departamentos de Mendoza, buscando fortalecer la educación vial, fomentar el uso de medios de transporte sustentables y contribuir a una infancia más activa, saludable y solidaria.