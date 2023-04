Un nuevo fin de semana largo culminó y con él una gran cantidad de visitantes estuvieron presentes en el departamento.

«Hoy estamos hablando de que ha llegado gente a nuestro departamento desde lugares cercanos, de vecinas provincias y que moviliza y aumenta los porcentajes», expresó el Asesor de Turismo, Néstor Ortega. Departamentos como San Rafael ya contaban con una ocupación del 75% desde el pasado miércoles, «hablamos de que el sur mendocino tanto san Rafael, Alvear y Malargüe tienen un turismo distinto a lo que es el norte de la provincia», esto se hace evidente con la presencia de muchos más turistas que viajan en familia y, en cuanto a movilidad, deciden utilizar sus propios vehículos.

Luego de la pandemia se notó un crecimiento en el turismo al aire libre que ha sido la potencia para nuestros destinos que son importantes a la hora de la elección. «El turismo no tiene barrera, por ejemplo que el Rincón del Indio pertenece a San Rafael, la gente va al Valle Grande, Punta del Agua y no importa si no son destinos de acá lo importante es que tengan diferentes opciones para disfrutar», detalló.

¿CÓMO SE VE PARADO SECTOR PRIVADO?

En un buen destino se debe poder ofrecer calidad desde la Municipalidad, pero si no fuese por los prestadores tampoco funcionaría. «Esto es un amalgama que tiene que trabajar no solo el Estado, si no también el privado que invierte y proponen».

Es el privado quien ofrece alejamiento de calidad y buen precio, actividades de naturaleza y muy buena gastronomía; siendo tan importante en el turismo departamental.

Hablan sobre los gastos

A la hora de emprender un viaje, usualmente una familia empieza por buscar precios accesibles sobre todo si son un gran grupo. A diferencia de otros puntos turísticos, Alvear se diferencia por sus bajos costos.

«Nosotros tenemos muy buenos precios, esto es una fortaleza para nosotros y que de aquí puedan recorrer parte del turismo sureño. Además, nuestro paisaje es cautivador para el turista; desde que ingresa al departamento ve movimiento de productores que forma parte de la cultura alvearense», desarrolló Néstor Ortega.

Sin duda alguna la cultura, la calidez y amabilidad de prestadores alvearenses hace que Alvear se vuelva un punto cautivador para tantos viajeros que deciden visitar este rincón del sur mendocino. «Como comunidad tenemos que buscar la manera de ser buenos anfitriones», concluyó