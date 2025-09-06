Con gran participación de pilotos y un entusiasta marco de público, se disputó este domingo la primera fecha del campeonato local. También hubo pruebas libres de karting en horas de la mañana.

Este domingo, el Autódromo Víctor García de General Alvear fue escenario de una jornada deportiva cargada de adrenalina y entusiasmo. Se llevó a cabo la primera fecha del campeonato de Speedway, evento impulsado por la

Dirección de Deportes. Además, por la mañana se realizaron pruebas libres de karting, como antesala de lo que promete ser una temporada activa en el circuito alvearense.

Mauricio Olguín, subdirector de Deportes, se mostró satisfecho con el desarrollo del evento: “la verdad que fue un lindo marco de público y un excelente día para que la gente venga a disfrutar. Esta es la primera de cuatro fechas que queremos organizar desde la Dirección de Deportes y la Municipalidad. Hubo una muy buena convocatoria de pilotos, y esperamos que se sigan sumando a lo largo del campeonato”.

El certamen contó con participación en distintas categorías: 110cc A y B, categoría Escuelita y 250cc. “Es muy positivo ver competir a pilotos de Alvear, San Rafael y otras zonas de Mendoza. Nuestra idea es que puedan hacerlo en su tierra, que el autódromo se siga utilizando y que este deporte crezca en el departamento”, añadió Olguín.

Uno de los puntos destacados de la jornada fue el estado del circuito. Según el funcionario, los pilotos expresaron su conformidad y sorpresa por las condiciones de la pista: “los corredores destacaron el trabajo de Obras y Servicios Públicos, y muchos coincidieron en que este tipo de pista no se ve en otras partes de la provincia. Es amplia, segura, sin obstáculos cercanos como muros o árboles. Eso marca una diferencia”.

La jornada comenzó temprano con pruebas libres de karting, en el marco de un proyecto para atraer futuras fechas oficiales de esa disciplina al autódromo local. “La idea es seguir sumando, ojalá el próximo fin de semana podamos tener pruebas libres de Sport 4 y otras categorías. Todo lo que permita que el automovilismo crezca en Alvear es bienvenido”, enfatizó Olguín.

Como es habitual en este tipo de encuentros, el público no solo disfrutó de las competencias, sino también del ambiente familiar. “Arrancamos a la mañana con el karting, después un asadito al mediodía y a seguir disfrutando de las carreras. Es algo diferente, y queremos que se transforme en parte de la agenda deportiva del departamento”, concluyó el subdirector.